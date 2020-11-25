不孕女遭虐死後骨灰被抱去冥婚 娘家收幾千元

方洋洋結婚時看起來很喜悅。 （視頻截圖）

山東德州 禹城一名22歲女子因不孕遭到夫家虐待身亡，家屬為讓她不孤單，「收了幾千塊（人民幣 ，下同）的喪葬費」將她骨灰抱去冥婚。

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香港01報導，山東德州禹城22歲女子方洋洋因無法懷孕，去年1月被夫家毆打虐待致死，死者家翁張吉林、家姑劉蘭英及丈夫張丙犯虐待罪成，一審分別獲刑三年、兩年兩個月及緩刑三年。方家不滿判決而上訴，目前，該案件已經在禹城市人民法院重審。

此案經媒體報導，引發社會關注。當地村民對媒體指出，方洋洋本人反應較遲鈍，有消息還稱其可能有精神疾病；方的母親是智力障礙人士，是早年「被人從火車站領回來」嫁給其父。

媒體採訪發現，方洋洋2016年嫁給了張丙，但在結婚的第一年裡，方洋洋一直沒有懷上孩子，丈夫和家姑帶著方洋洋去醫院做檢查，他們稱「通過醫院檢查和在方莊村打聽得知，方洋洋流過產，不能再懷孕。」對此，方家人表示否認，稱流產並非事實。

對此，張家人非常不滿，他們說，為了娶這個媳婦，他們已經花了13萬，其中10萬都是借債，此後方洋洋就成了張家的「出氣筒」。直到去年1月，方洋洋不堪虐待死亡，方身高1米76，臨終卻只剩得60斤。

方洋洋死後，張家三口被刑事拘捕判刑。不過，方洋洋本人的苦難似乎還並未結束。北京 青年報發現，在方洋洋的遺體在火化前，方家提前給她安排好了冥婚。

方的表哥說，這是當地的習俗，村裡有人來找，家裡「收了幾千塊的喪葬費，沒要聘金」，配婚對象的親屬，從殯儀館直接抱走了方洋洋的骨灰盒，讓她和死去的兒子一起下葬。