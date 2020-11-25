我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統

準備運送疫苗 UPS加強產製乾冰並將配送冷凍櫃

不孕女遭虐死後骨灰被抱去冥婚 娘家收幾千元

中國新聞組／北京25日電
方洋洋結婚時看起來很喜悅。 （視頻截圖）
方洋洋結婚時看起來很喜悅。 （視頻截圖）

山東德州禹城一名22歲女子因不孕遭到夫家虐待身亡，家屬為讓她不孤單，「收了幾千塊（人民幣，下同）的喪葬費」將她骨灰抱去冥婚。

來源：YouTube

香港01報導，山東德州禹城22歲女子方洋洋因無法懷孕，去年1月被夫家毆打虐待致死，死者家翁張吉林、家姑劉蘭英及丈夫張丙犯虐待罪成，一審分別獲刑三年、兩年兩個月及緩刑三年。方家不滿判決而上訴，目前，該案件已經在禹城市人民法院重審。

此案經媒體報導，引發社會關注。當地村民對媒體指出，方洋洋本人反應較遲鈍，有消息還稱其可能有精神疾病；方的母親是智力障礙人士，是早年「被人從火車站領回來」嫁給其父。

媒體採訪發現，方洋洋2016年嫁給了張丙，但在結婚的第一年裡，方洋洋一直沒有懷上孩子，丈夫和家姑帶著方洋洋去醫院做檢查，他們稱「通過醫院檢查和在方莊村打聽得知，方洋洋流過產，不能再懷孕。」對此，方家人表示否認，稱流產並非事實。

對此，張家人非常不滿，他們說，為了娶這個媳婦，他們已經花了13萬，其中10萬都是借債，此後方洋洋就成了張家的「出氣筒」。直到去年1月，方洋洋不堪虐待死亡，方身高1米76，臨終卻只剩得60斤。

方洋洋死後，張家三口被刑事拘捕判刑。不過，方洋洋本人的苦難似乎還並未結束。北京青年報發現，在方洋洋的遺體在火化前，方家提前給她安排好了冥婚。

方的表哥說，這是當地的習俗，村裡有人來找，家裡「收了幾千塊的喪葬費，沒要聘金」，配婚對象的親屬，從殯儀館直接抱走了方洋洋的骨灰盒，讓她和死去的兒子一起下葬。

德州 人民幣 北京

上一則

遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統

延伸閱讀

德州單日確診1.4萬例 再創新高

德州單日確診1.4萬例 再創新高
德州這區 外州有錢人搶著競標

德州這區 外州有錢人搶著競標
三股冷鋒陸續抵境 德州明顯降溫

三股冷鋒陸續抵境 德州明顯降溫
漠視疫情 議員發感恩節梗遭抨擊

漠視疫情 議員發感恩節梗遭抨擊

熱門新聞

湖南衛視的三大明星台柱何炅（中）、汪涵（左）和謝娜（右）。（取材自微博）

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

2020-11-23 22:13

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

2020-11-20 08:00
浦東機場擠滿等待檢測的人潮，有網民發文稱，現場連最基本的安全隔離措施都沒有。（取材自微博）​

上海浦東機場連夜核酸檢測爆混亂 人擠人、有人暈倒了

2020-11-22 21:58
涉案男子遭警方逮捕。（取材自民生觀點）

收費談不攏…3男花300元嫖娼 賣淫女不從遭輪姦

2020-11-20 12:00
黃之鋒(右)、林郎彥被收押前回頭一望。(美聯社)

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

2020-11-23 08:51
小游和他的女兒與馬林一起用餐。（取材自觀察者網）

妻兒去世、昏迷住院親友無人理 獨居翁房產贈水果攤主

2020-11-17 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情

「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情
今年不開玩笑！川普曾調侃火雞「拒承認敗選」一語成讖

今年不開玩笑！川普曾調侃火雞「拒承認敗選」一語成讖
白登再獲賓州確認勝選 鞏固主要搖擺州勝利

白登再獲賓州確認勝選 鞏固主要搖擺州勝利
川普再踢鐵板 內華達州最高法院確認白登勝選

川普再踢鐵板 內華達州最高法院確認白登勝選