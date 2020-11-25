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DNA鑑定兒非親生 男回家打斷妻腿、喝農藥

中國新聞組／北京25日電
工作中的戴維。（取材自正觀新聞）
工作中的戴維。（取材自正觀新聞）

看到DNA鑑定報告上「排除」兩個字後，60多歲的農村男子像瘋了一樣，使勁抓自己的頭髮，幾乎拔下了一半。養育了30多年的兒子，和他沒有血緣關係。湖南長沙DNA親子鑑定師戴維看到這一幕，聯合兩個同事衝上去才把他攔下來。

正觀新聞報導，戴維出版的「DNA鑑定師手記」中描述這個男子一直在外面打工，90%的錢都寄回家給他老婆，自己省吃儉用，得知被戴綠帽後，這個男子回到家把妻子的腿打斷了，自己也喝了農藥。

戴維從業10餘年，他經手的親子鑑定有3萬多份，每4個來做親子鑑定的，就有一個是「非親生」。

李福（化名）是戴維書中的另外一個故事。他進門的時候有些猶豫，最終還是邁了進來，當李福看到親子鑑定「排除」兩個字後，突然嚎啕大哭，「這是第二次了。」三年前，李福的第一個孩子出生，但他覺得孩子不像自己，做了DNA親子鑑定，結果是「排除」。回家質問妻子後得知，孩子是她同事的。

妻子向他保證「不再犯錯」，兩年後，妻子再次懷孕，但不久妻子提出要和他離婚，她要和初戀在一起，並且告訴李福，小兒子是初戀的孩子。

戴維發現，近幾年有越來越多的未婚小女孩來做親子鑑定。2018年初，15歲的姜萌（化名）帶著四個男的過來做鑑定，結果都是「排除」。戴維建議她把其他「男友」也帶來做鑑定，「我當時以為除了這四個，應該只剩下一兩個。」姜萌說還有十幾個，而且有的已經聯繫不上了。

當男性知道孩子不是自己的時候，會有什麼反應？戴維曾經目睹過一個正常的人瞬間發狂。

鑑定結果出來的時候，張強（化名）看到「排除」二字，渾身顫抖起來，突然衝到窗前，推開窗戶就想往下跳！但窗戶是只能開30度角的保險窗，沒能成功；轉身又要撞牆，還好鑑定中心在牆上貼了防撞牆紙。

戴維的情緒也被這些「負面」的事情影響到，2015年戴維有了抑鬱的傾向，他選擇離職。離職後，戴維化名「小鑑定師大寶」，把自己看到的事情都寫了下來。他的小說在短期內獲得了千萬以上的點擊量，並出版為圖書「DNA鑑定師手記」，也即將改編成影視作品。

2018年初，戴維重新做回了親子鑑定師。他已經沒有那麼悲觀了，「只是因為處在這個行業，才會遇到這麼多狗血的事情，現實生活絶大部分人的生活還是安穩和幸福的。」

工作人員正在做DNA親子檢驗。（取材自正觀新聞）
工作人員正在做DNA親子檢驗。（取材自正觀新聞）

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