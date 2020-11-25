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翁300萬房產贈水果攤主 家屬：他失智 控對方在醫院搶人

中國新聞組／上海25日電
水果攤老闆照顧老人。 （取材自大眾網）
水果攤老闆照顧老人。 （取材自大眾網）

上海一名88歲獨居老人日前將300萬元（人民幣，下同）房產送給水果攤主一事引發熱議。有媒體稱，該老人無親屬照顧，是攤主照料他，隨後老人將房產送給攤主。但老人家屬稱，老人生病時是由家屬送醫並照顧，醫院診斷老人有老年癡呆，出院時，該攤主搶先接走老人，家屬再登門就被罵了出來。

來源：YouTube

新民晚報報導，據媒體此前報導，老人無親屬照顧，是該水果攤主陪伴並照料他。但實際上老人並非沒有親屬，雖然其獨子於2017年病逝，但老人有六個姐妹，但在三年前，老人卻選擇了小區周邊的水果攤主讓其住進了家中照顧自己。據小區居委工作人員說，早在三年前，老人就曾打算辦理公證，將房產送給水果攤主，但公證處在實地調查後，並未替老人辦理。

老人家屬表示，他們是看新聞才得知老人贈房一事。三年前，老人生病由家屬們送醫並照顧，當時醫院診斷老人有阿爾茲海默症。出院時，攤主在家屬之前接走老人，家屬再登門時被老人罵了出來，家屬稱老人當時已有些糊塗，總懷疑家屬惦記老人財產。

家屬出具的一份醫學報告顯示，2017年老人已患有阿爾茲海默症。如今他們很擔心老人所作出的這份「意定監護」是否能得到妥善執行。老人所在社區的工作人員說，老人上周還在小區裡迷路，當時老人大小便失禁，且沒有穿褲子。居委工作人員同時表示，為老人辦理「意定監護」的普陀區公證處在公證前並未前往居委會了解情況。

老人的家屬。 （取材自大眾網）
老人的家屬。 （取材自大眾網）

人民幣 獨居老人

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