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徐州戀愛學院教狐狸精撩漢 網轟敗德 面臨註銷登記

中國新聞組╱北京25日電
徐州「戀愛學院」宣稱專門培養「狐狸精」，涉傳播不道德理念恐遭註銷登記。（取材自紅星新聞）
徐州「戀愛學院」宣稱專門培養「狐狸精」，涉傳播不道德理念恐遭註銷登記。（取材自紅星新聞）

徐州一家「戀愛學院」號稱「狐狸精」，傳授勾搭男人「勾魂奪心36計」，業務內容包括愛情挽回、婚姻挽回、分離小三、長期關係維護以及兩性關係處理、矛盾危機化解等服務。由於涉傳播不道德理念，徐州市市場監督管理局表示，將清算和註該公司銷登記，新浪微博已封禁戀愛學院微博帳號。

據紅星新聞報導，「戀愛學院」開設「女神提升課」、「挽回課」和「婚姻課」網路，收費三個月3500元（人民幣，下同，約532美元），每周有兩次答疑時間，每次限時5分鐘；「學院」創始人導師靈彤彤一對一課程，年費高達58萬元（約8.8萬美元）。

據報導，「戀愛學院」海報上，宣稱擁有多名資深情感導師，甚至露骨地以其「老師」勾搭男性的能力為噱頭進行宣傳。其中「啵啵老師」為美國分院合夥人，就讀於美國UCLA等三所高校，「大學時就已經能夠引導追求者送50多萬的珠寶」；其餘幾位「老師」在宣傳海報上也被冠上五花八門的婚戀導師名號。師資群教學或各有細微差別，但基本上都主打「引導男人投資」、「吸引高價值男人」和「挽回感情」方面。

據悉，「戀愛學院」屬於徐州沐焱教育諮詢有限公司，還申請了「撩漢技巧」相關作品著作權。

報導指出，該「學院」宣揚的價值觀引發網友廣泛質疑。有人認為，此類「課程」與PUA沒有本質上的差異，渲染不良價值觀培養「撈女」，反覆強調「跨越階級式的婚戀」是販賣焦慮，收割「智商稅」。也有網友認為，真正的愛情沒有捷徑可走。

報導稱，合夥人「啵啵老師」辯稱，「學院」初衷是提供一種「感情的潤滑劑」；針對「培養撈女」指控，她說：「最想表達的其實是用投資，把男女雙方牢牢地綁定在一起。」

 報導說，「學院」部分課程中涉及到性愛技巧的教學，被質疑在打色情擦邊球。「啵啵老師」否認說：「其實可以參考李銀河教授，我本人也是她的粉絲。」她認為課程不存在法律風險，「我們是只教女性，不會出現暴露的圖片，使用的教具，也是在淘寶平台可以公開售賣的。」

「戀愛學院」合夥人啵啵老師。（取材自紅星新聞）
「戀愛學院」合夥人啵啵老師。（取材自紅星新聞）

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