我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

痠痛、發冷、頭疼…專家： 疫苗副作用 CDC應示警

川普特赦火雞曾調侃「拒承認敗選」一語成讖

巴西網友紛拍到「不明飛行物」？ 媒體：其實是中國火箭

中國新聞組／北京25日電
據巴西新聞門戶網站G1報導，有巴西網友日前稱看到了一個「不明飛行物」穿過巴西多地的上空。(取材自環球網)
據巴西新聞門戶網站G1報導，有巴西網友日前稱看到了一個「不明飛行物」穿過巴西多地的上空。(取材自環球網)

據巴西新聞門戶網站G1報導，有巴西網友日前稱看到了一個「不明飛行物」穿過巴西多地的上空，許多網友也紛紛曬出自己拍攝到的物體，有網友更是認為這是「彗星」或者是「恆星」的一種。隨後，G1網站發文稱：「這其實是中國發射的火箭！#巴西網友拍下不明飛行物是中國火箭#」

據報導，有人在巴西的巴伊亞州、皮奧伊州和北里奧格蘭德州等地的上空都看到這個「不明飛行物」，網友在社交媒體也紛紛曬出自己所在地上空拍攝到的飛行物視頻，網友紛紛議論這到底是什麼東西。隨後，G1發文表示，這其實是中國24日凌晨發射的火箭。報導並援引天文學專家丹尼斯·韋弗（Dennis Weaver）的話稱，出現在天空中的明亮「雲」是噴射出的燃燒氣體，使火箭具有離開地球的動力。

G1並表示，根據天文學家的說法，可以通過將這些信息與火箭路線交叉來確認它是中國的飛行器。

另據環球網報導，航空專家張寶鑫表示，長征五號（火箭）的體型比較大，尤其是在天空條件很好的時候，根據它的飛行軌跡，在巴西上空是有可能觀察到的。專家表示，在大氣環境比較好、空氣能見度高的情況下，火箭飛行時因高溫產生的凝結尾跡會很容易被人看到。

中國 德州 高溫

上一則

香港停牌公司涉15億美元假帳 7男女遭商罪科拘捕

下一則

嫦娥5號首次軌道修正 「狀態良好」

延伸閱讀

NBA／交易大風吹…小加索當湖人 卡珍斯搭火箭

NBA／交易大風吹…小加索當湖人 卡珍斯搭火箭
馬斯克身價如火箭沖天 擠下蓋茲 躍居全球第二大富豪

馬斯克身價如火箭沖天 擠下蓋茲 躍居全球第二大富豪
NBA／火箭人事地震 衛少想離開

NBA／火箭人事地震 衛少想離開
巴西暫停中國疫苗測試 中國籲不要匆忙下結論

巴西暫停中國疫苗測試 中國籲不要匆忙下結論

熱門新聞

湖南衛視的三大明星台柱何炅（中）、汪涵（左）和謝娜（右）。（取材自微博）

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

2020-11-23 22:13

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

2020-11-20 08:00
浦東機場擠滿等待檢測的人潮，有網民發文稱，現場連最基本的安全隔離措施都沒有。（取材自微博）​

上海浦東機場連夜核酸檢測爆混亂 人擠人、有人暈倒了

2020-11-22 21:58
涉案男子遭警方逮捕。（取材自民生觀點）

收費談不攏…3男花300元嫖娼 賣淫女不從遭輪姦

2020-11-20 12:00
黃之鋒(右)、林郎彥被收押前回頭一望。(美聯社)

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

2020-11-23 08:51
小游和他的女兒與馬林一起用餐。（取材自觀察者網）

妻兒去世、昏迷住院親友無人理 獨居翁房產贈水果攤主

2020-11-17 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來

她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點