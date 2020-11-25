巴西網友紛拍到「不明飛行物」？ 媒體：其實是中國火箭

據巴西新聞門戶網站G1報導，有巴西網友日前稱看到了一個「不明飛行物」穿過巴西多地的上空。(取材自環球網)

據巴西新聞門戶網站G1報導，有巴西網友日前稱看到了一個「不明飛行物」穿過巴西多地的上空，許多網友也紛紛曬出自己拍攝到的物體，有網友更是認為這是「彗星」或者是「恆星」的一種。隨後，G1網站發文稱：「這其實是中國 發射的火箭！#巴西網友拍下不明飛行物是中國火箭#」

據報導，有人在巴西的巴伊亞州、皮奧伊州和北里奧格蘭德州 等地的上空都看到這個「不明飛行物」，網友在社交媒體也紛紛曬出自己所在地上空拍攝到的飛行物視頻，網友紛紛議論這到底是什麼東西。隨後，G1發文表示，這其實是中國24日凌晨發射的火箭。報導並援引天文學專家丹尼斯·韋弗（Dennis Weaver）的話稱，出現在天空中的明亮「雲」是噴射出的燃燒氣體，使火箭具有離開地球的動力。

G1並表示，根據天文學家的說法，可以通過將這些信息與火箭路線交叉來確認它是中國的飛行器。

另據環球網報導，航空專家張寶鑫表示，長征五號（火箭）的體型比較大，尤其是在天空條件很好的時候，根據它的飛行軌跡，在巴西上空是有可能觀察到的。專家表示，在大氣環境比較好、空氣能見度高的情況下，火箭飛行時因高溫 產生的凝結尾跡會很容易被人看到。