嫦娥5號首次軌道修正 「狀態良好」

中國航天科技人員24日在文昌航天發射場慶祝發射成功。（新華社）

「嫦娥五號」探測器昨天發射，並在昨晚10時左右進行第一次軌道修正，北京 航天飛行控制中心表示，目前各系統狀態正常。

央視新聞報導，第一次軌道修正是任務中最關鍵的階段。為了彌補運載火箭發射入軌的偏差，同時在這次修正過程中還將在軌驗證探測器上3000N的主發動機的性能。這個發動機將在後續近月制動，和返回地球軌道的過程中使用，性能是否符合標準，決定著這次任務的成敗，所以要盡早在軌驗證它的性能。

24日晚間10時左右，嫦娥五號進行第一次軌道修正。（央視視頻截圖）

報導指，往後地月轉移的過程中預計還會有兩到三次的修正，因為這次對於著陸的精準度要求更高，因此軌道的控制也更加嚴格。

此外，本次任務的亮點在於中國 將有望首次實時獲取到來自月球的動態影像。此前嫦娥三號、嫦娥四號雖曾轉播過探測器著陸和分離的過程，但是由探測器上監視相機不斷拍攝照片製作而成的，並非實時影像。

報導指，如今技術已經可以支持地月間遠距離高碼速率的數據傳輸，因此嫦娥五號上相機拍攝的動態圖象就可以實時傳回地面，包括著陸、月面採樣和起飛、交會對接等關鍵的節點。

若帶回部分月壤 將告慰毛澤東

令據明報報導，嫦娥五號此次任務要往返地月76多萬公里，總共配置了107台大小引擎為其持續接力，所有引擎均由中國航天科技集團第六研究院研製。而搭載嫦娥五號發射的長征五號遙五火箭，則配套了30台火箭引擎，其中12台均為中國新一代綠色環保引擎。

而本次任務的重點，是將月球土壤樣本帶回地球。據華聲在線報導，中國探月總設計師吳偉仁院士去年曾表示，嫦娥五號從月球上帶回的樣本將會分為兩份保存，一份保存在北京，一份保存在湖南。

吳偉仁表示：「毛主席曾說過『可上九天攬月』，現在我們實現了『九天攬月』，所以把月壤放到湖南也是對毛主席的一種吿慰。」