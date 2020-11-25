嫦娥5號首次軌道修正 「狀態良好」
「嫦娥五號」探測器昨天發射，並在昨晚10時左右進行第一次軌道修正，北京航天飛行控制中心表示，目前各系統狀態正常。
央視新聞報導，第一次軌道修正是任務中最關鍵的階段。為了彌補運載火箭發射入軌的偏差，同時在這次修正過程中還將在軌驗證探測器上3000N的主發動機的性能。這個發動機將在後續近月制動，和返回地球軌道的過程中使用，性能是否符合標準，決定著這次任務的成敗，所以要盡早在軌驗證它的性能。
報導指，往後地月轉移的過程中預計還會有兩到三次的修正，因為這次對於著陸的精準度要求更高，因此軌道的控制也更加嚴格。
此外，本次任務的亮點在於中國將有望首次實時獲取到來自月球的動態影像。此前嫦娥三號、嫦娥四號雖曾轉播過探測器著陸和分離的過程，但是由探測器上監視相機不斷拍攝照片製作而成的，並非實時影像。
報導指，如今技術已經可以支持地月間遠距離高碼速率的數據傳輸，因此嫦娥五號上相機拍攝的動態圖象就可以實時傳回地面，包括著陸、月面採樣和起飛、交會對接等關鍵的節點。
若帶回部分月壤 將告慰毛澤東
令據明報報導，嫦娥五號此次任務要往返地月76多萬公里，總共配置了107台大小引擎為其持續接力，所有引擎均由中國航天科技集團第六研究院研製。而搭載嫦娥五號發射的長征五號遙五火箭，則配套了30台火箭引擎，其中12台均為中國新一代綠色環保引擎。
而本次任務的重點，是將月球土壤樣本帶回地球。據華聲在線報導，中國探月總設計師吳偉仁院士去年曾表示，嫦娥五號從月球上帶回的樣本將會分為兩份保存，一份保存在北京，一份保存在湖南。
吳偉仁表示：「毛主席曾說過『可上九天攬月』，現在我們實現了『九天攬月』，所以把月壤放到湖南也是對毛主席的一種吿慰。」
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