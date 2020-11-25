我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

痠痛、發冷、頭疼…專家： 疫苗副作用 CDC應示警

川普特赦火雞曾調侃「拒承認敗選」一語成讖

嫦娥5號首次軌道修正 「狀態良好」

中國新聞組／北京25日電
中國航天科技人員24日在文昌航天發射場慶祝發射成功。（新華社）
中國航天科技人員24日在文昌航天發射場慶祝發射成功。（新華社）

「嫦娥五號」探測器昨天發射，並在昨晚10時左右進行第一次軌道修正，北京航天飛行控制中心表示，目前各系統狀態正常。

央視新聞報導，第一次軌道修正是任務中最關鍵的階段。為了彌補運載火箭發射入軌的偏差，同時在這次修正過程中還將在軌驗證探測器上3000N的主發動機的性能。這個發動機將在後續近月制動，和返回地球軌道的過程中使用，性能是否符合標準，決定著這次任務的成敗，所以要盡早在軌驗證它的性能。

24日晚間10時左右，嫦娥五號進行第一次軌道修正。（央視視頻截圖）
24日晚間10時左右，嫦娥五號進行第一次軌道修正。（央視視頻截圖）

報導指，往後地月轉移的過程中預計還會有兩到三次的修正，因為這次對於著陸的精準度要求更高，因此軌道的控制也更加嚴格。

此外，本次任務的亮點在於中國將有望首次實時獲取到來自月球的動態影像。此前嫦娥三號、嫦娥四號雖曾轉播過探測器著陸和分離的過程，但是由探測器上監視相機不斷拍攝照片製作而成的，並非實時影像。

報導指，如今技術已經可以支持地月間遠距離高碼速率的數據傳輸，因此嫦娥五號上相機拍攝的動態圖象就可以實時傳回地面，包括著陸、月面採樣和起飛、交會對接等關鍵的節點。

若帶回部分月壤 將告慰毛澤東

令據明報報導，嫦娥五號此次任務要往返地月76多萬公里，總共配置了107台大小引擎為其持續接力，所有引擎均由中國航天科技集團第六研究院研製。而搭載嫦娥五號發射的長征五號遙五火箭，則配套了30台火箭引擎，其中12台均為中國新一代綠色環保引擎。

而本次任務的重點，是將月球土壤樣本帶回地球。據華聲在線報導，中國探月總設計師吳偉仁院士去年曾表示，嫦娥五號從月球上帶回的樣本將會分為兩份保存，一份保存在北京，一份保存在湖南。

吳偉仁表示：「毛主席曾說過『可上九天攬月』，現在我們實現了『九天攬月』，所以把月壤放到湖南也是對毛主席的一種吿慰。」

中國24日4時30分在文昌航天發射場發射嫦娥五號探測器，許多民眾到現場觀看火箭發...
中國24日4時30分在文昌航天發射場發射嫦娥五號探測器，許多民眾到現場觀看火箭發射。（中新社）

中國 北京

上一則

巴西網友紛拍到「不明飛行物」？ 媒體：其實是中國火箭

下一則

中染疫死4000人等於沒人死？武統學者李毅惹議

延伸閱讀

「嫦娥5號」奔月 破中國航太史4紀錄

「嫦娥5號」奔月 破中國航太史4紀錄
省一輩子！湖南老人去世後被發現屋頂藏13萬 子女先笑後哭了…

省一輩子！湖南老人去世後被發現屋頂藏13萬 子女先笑後哭了…
中國嫦娥五號11月下旬登陸月球 將帶回2公斤土壤

中國嫦娥五號11月下旬登陸月球 將帶回2公斤土壤
一類的文革風雲遭遇

一類的文革風雲遭遇

熱門新聞

湖南衛視的三大明星台柱何炅（中）、汪涵（左）和謝娜（右）。（取材自微博）

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

2020-11-23 22:13

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

2020-11-20 08:00
浦東機場擠滿等待檢測的人潮，有網民發文稱，現場連最基本的安全隔離措施都沒有。（取材自微博）​

上海浦東機場連夜核酸檢測爆混亂 人擠人、有人暈倒了

2020-11-22 21:58
涉案男子遭警方逮捕。（取材自民生觀點）

收費談不攏…3男花300元嫖娼 賣淫女不從遭輪姦

2020-11-20 12:00
黃之鋒(右)、林郎彥被收押前回頭一望。(美聯社)

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

2020-11-23 08:51
小游和他的女兒與馬林一起用餐。（取材自觀察者網）

妻兒去世、昏迷住院親友無人理 獨居翁房產贈水果攤主

2020-11-17 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來

她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點