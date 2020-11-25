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中染疫死4000人等於沒人死？武統學者李毅惹議

中國新聞組／北京25日電
中國學者李毅訪台時曾因為武統言論，遭移民署強制出境。（本報資料照片）
中國學者李毅訪台時曾因為武統言論，遭移民署強制出境。（本報資料照片）

近日，一段中國武統派學者李毅發言的視頻在網路上流傳，內容是他宣稱中國感染新冠肺炎死了4000人，跟美國死22萬人相比，「等於一個人都沒死」。此番言論引起網民痛批冷血、沒人性，而他自稱任職的中國人大重陽金融研究院則發表聲明，否認李毅是該院研究員。

網易新聞23日披露李毅10月16日在「深圳灣論壇」演講的一段影片，李毅在演講中笑稱，「新冠這個東西是最不利於歐美的，最有利於朝鮮和中國的，所以咱還死了4000人，是吧？但是你死4000人和美國死22萬人相比，等於一個人都沒死嘛，對吧？」

李毅還笑稱，全球經濟現在中國一枝獨秀，中國超過美國的時間提前了，「2027年沒問題，美國活不成了」，14億中國人都沒認識到這一點，「不是美國在整中國，是我們把美國逼得活不下去了！」

來源：HUAN XIN YouTube

視頻引發輿論砲轟，多家媒體也看不下去，新京報23日晚間發出評論，反問李毅：「死四千人等於一個沒死，逝者生命豈能這樣被歸零？」評論說，這位「學者」是以嬉皮笑臉的輕佻口吻，來講出這段雷人語錄的。影片中，在李毅自以為的幽默和自信的映襯下，「完全看不到任何對生命的尊重」。這篇評論還被官媒中國新聞網等多家媒體轉載表示認同。

李毅24日上午在微博發文反擊，不但揚言要告新京報評論作者，還稱他在視頻裡的發言是「讚頌中國抗疫鬥爭取得了輝煌的成績，批判美國的抗疫鬥爭有重大失誤」，指有心人士故意斷章取義他的發言，目的是要打擊「著名愛國人士」。

中國人大重陽金融研究院聲明無「李」姓研究員。（取材自界面新聞）
中國人大重陽金融研究院聲明無「李」姓研究員。（取材自界面新聞）

李毅此前公開自稱是「旅美社會學家」、「人大重陽研究員」，但中國人民大學重陽金融研究院23日發表聲明，否認李毅是該院研究員。該聲明強調，「一位李姓人士」簡歷上常有「人大重陽研究員」的內容，並多次就「台海」、「抗疫」等問題發表觀點，對此，中國人民大學重陽金融研究院曾多次「闢謠」。現再次聲明，人大重陽沒有該李姓研究人員。

不過，李毅24日亦反擊人大重陽金融研究院，公布了一份「在職證明」影本，內容顯示重陽金融研究院曾於2014年至2017年聘他擔任研究院。對此，中國人大重陽金融研究院至截稿尚未回應。

根據中國國家衛生健康委員會最新通報，截至23日，中國已有4634人因感染新冠病毒而死。李毅去年曾因在台灣發表「武統台灣」相關言論，遭台灣驅逐出境。

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