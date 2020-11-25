我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

1張圖看疫情：全美確診破1259萬例 德州逼近120萬

天津疫情查出源頭：北美豬頭、一個噴嚏

中國新聞組／北京25日電
天津市疾控中心副主任張穎指出，天津這波新冠疫情其中一感染源為北美豬頭。（中新社）
天津市疾控中心副主任張穎指出，天津這波新冠疫情其中一感染源為北美豬頭。（中新社）

引發全國關注的天津疫情找到源頭了，天津市疾控中心副主任張穎24日在防控會上，對海聯冷庫疫情疑點進行了分析，她指出海聯冷庫病毒源頭鎖定為進口北美豬頭，而瞰海軒小區新冠病毒傳播鏈也查出是第一例病患在電梯內未佩戴口罩咳嗽，才導致病毒在小區傳播。

中國基金報報導，山東省德州市11月7日通報從天津港轉運的一批進口豬腳檢出外包裝的核酸陽性。天津海聯冷庫便進行全員排查，發現了138號病例和139號病例。138號病例接觸的是豬腳，而139號病例是運送豬頭的司機。

豬肘和豬頭共用一個作業平台。138號病例穿著同樣的衣服、手套搬運了入庫的豬腳及豬頭，因為讓豬頭上的病毒傳播到豬腳上。139號病例司機雖然未搬運豬頭，但在出庫過程當中，帶著塑料膜的豬頭滾落地面，他參與撿豬頭，因此接觸到病毒。

張穎指出，這起事件感染來源應該是北美豬頭，牠是汙染了德國的豬腳，造成了德國豬腳的外包裝呈現陽性。

核酸檢測後，確認138號和139號基因測序一致，由此可以確認，北美豬頭是感染的來源。

來源：Music & News Channel YouTube

報導指出，防控會上也公布瞰海軒小區病毒追溯結果。

經過視頻調查發現，第一例檢測出新冠病毒核酸陽性的王男，9日在電梯內並未佩戴口罩，並出現咳嗽、打噴嚏的情況，跟他相隔不到兩分鐘的時間，康姓一家三口走進了電梯，接觸到咳嗽產生的飛沫，最終導致感染，因此病毒在小區內傳播開。 

天津一小區接連出現八名新冠肺炎病毒感染者，當局追踪發現，小區首個感染者曾未戴口罩...
天津一小區接連出現八名新冠肺炎病毒感染者，當局追踪發現，小區首個感染者曾未戴口罩搭電梯，並在密閉空間中咳嗽、打噴嚏，導緻小區內其他居民感染。（取材自中青報）

張穎說明，海聯冷庫與瞰海軒的疫情沒有關聯性，是兩起獨立的發病。會上並通報了天津此輪疫情的最新進展，截至24日上午10時，「濱城大篩」結果全部出爐，2467411人檢測結果顯示全部為陰性。

疫情 檢測 德國

上一則

踩文革紅線？張藝謀新作「一秒鐘」金雞首映被取消

下一則

英新法案：電信業用華為將重罰 最高達營業額10%

延伸閱讀

航班撤4成 浦東機場疫情…懷疑來自北美貨櫃

航班撤4成 浦東機場疫情…懷疑來自北美貨櫃
格力商用空調可申請樓宇Con-Edison能源補貼

格力商用空調可申請樓宇Con-Edison能源補貼
上海浦東機場1.6萬人連夜採檢一團亂「差點發生踩踏」

上海浦東機場1.6萬人連夜採檢一團亂「差點發生踩踏」
上海浦東機場連夜核酸檢測爆混亂 人擠人、有人暈倒了

上海浦東機場連夜核酸檢測爆混亂 人擠人、有人暈倒了

熱門新聞

湖南衛視的三大明星台柱何炅（中）、汪涵（左）和謝娜（右）。（取材自微博）

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

2020-11-23 22:13

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

2020-11-20 08:00
浦東機場擠滿等待檢測的人潮，有網民發文稱，現場連最基本的安全隔離措施都沒有。（取材自微博）​

上海浦東機場連夜核酸檢測爆混亂 人擠人、有人暈倒了

2020-11-22 21:58
涉案男子遭警方逮捕。（取材自民生觀點）

收費談不攏…3男花300元嫖娼 賣淫女不從遭輪姦

2020-11-20 12:00
黃之鋒(右)、林郎彥被收押前回頭一望。(美聯社)

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

2020-11-23 08:51
小游和他的女兒與馬林一起用餐。（取材自觀察者網）

妻兒去世、昏迷住院親友無人理 獨居翁房產贈水果攤主

2020-11-17 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點
「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情

「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情