天津疫情查出源頭：北美豬頭、一個噴嚏

天津市疾控中心副主任張穎指出，天津這波新冠疫情其中一感染源為北美豬頭。（中新社）

引發全國關注的天津疫情 找到源頭了，天津市疾控中心副主任張穎24日在防控會上，對海聯冷庫疫情疑點進行了分析，她指出海聯冷庫病毒源頭鎖定為進口北美豬頭，而瞰海軒小區新冠病毒傳播鏈也查出是第一例病患在電梯內未佩戴口罩咳嗽，才導致病毒在小區傳播。

中國基金報報導，山東省德州市11月7日通報從天津港轉運的一批進口豬腳檢出外包裝的核酸陽性。天津海聯冷庫便進行全員排查，發現了138號病例和139號病例。138號病例接觸的是豬腳，而139號病例是運送豬頭的司機。

豬肘和豬頭共用一個作業平台。138號病例穿著同樣的衣服、手套搬運了入庫的豬腳及豬頭，因為讓豬頭上的病毒傳播到豬腳上。139號病例司機雖然未搬運豬頭，但在出庫過程當中，帶著塑料膜的豬頭滾落地面，他參與撿豬頭，因此接觸到病毒。

張穎指出，這起事件感染來源應該是北美豬頭，牠是汙染了德國 的豬腳，造成了德國豬腳的外包裝呈現陽性。

核酸檢測 後，確認138號和139號基因測序一致，由此可以確認，北美豬頭是感染的來源。

來源：Music & News Channel YouTube

報導指出，防控會上也公布瞰海軒小區病毒追溯結果。

經過視頻調查發現，第一例檢測出新冠病毒核酸陽性的王男，9日在電梯內並未佩戴口罩，並出現咳嗽、打噴嚏的情況，跟他相隔不到兩分鐘的時間，康姓一家三口走進了電梯，接觸到咳嗽產生的飛沫，最終導致感染，因此病毒在小區內傳播開。

天津一小區接連出現八名新冠肺炎病毒感染者，當局追踪發現，小區首個感染者曾未戴口罩搭電梯，並在密閉空間中咳嗽、打噴嚏，導緻小區內其他居民感染。（取材自中青報）

張穎說明，海聯冷庫與瞰海軒的疫情沒有關聯性，是兩起獨立的發病。會上並通報了天津此輪疫情的最新進展，截至24日上午10時，「濱城大篩」結果全部出爐，2467411人檢測結果顯示全部為陰性。