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搭不了車、看不了病…中國老人「數字鴻溝」待解

中國新聞組／北京25日電
安徽宿遷一位大爺因為不會用手機購票跑了六趟火車站，他急得給工作人員下跪。（視頻截圖）
安徽宿遷一位大爺因為不會用手機購票跑了六趟火車站，他急得給工作人員下跪。（視頻截圖）

疫情暴發前，安徽宿遷一位大爺因為不會用手機購票跑了六趟火車站，他急得給工作人員下跪。在中國，逾億的老人正面臨不會用智能手機就出不了門、坐不了車、進不了店、看不了病的困境。國務院24日放大招，印發「關於切實解決老年人運用智能技術困難實施方案的通知」等20條具體舉措，要帶老年人進入互聯網、跨過「數字鴻溝」。

安徽宿遷一位大爺因為不會用手機購票跑了六趟火車站，他急得給工作人員下跪。（視頻截...
安徽宿遷一位大爺因為不會用手機購票跑了六趟火車站，他急得給工作人員下跪。（視頻截圖）

中新社報導，「關於切實解決老年人運用智能技術困難實施方案的通知」（下稱通知）聚焦老年人日常生活涉及的出行、就醫、消費、文娛、辦事等七類高頻事項和服務，進一步解決老年人在運用智能技術方面遇到的困難。

首先是完善「健康碼」管理便利老年人通行，各地必須為老年人辦理紙質通行證明，見證如見碼。便利老年人日常交通出行，推行移動支付、掃碼乘車的同時，必須保留使用現金、紙質票據等乘車方式。 

通知指出，醫院必須提供老年人現場掛號、繳費的人工服務窗口。社保、民政、電信、郵政等服務，都須保留線下辦理渠道。零售、餐飲、商場等消費場所及個人，皆不能拒收現金。

來源：广西广播电视台官方频道 YouTube

通知最後提到了互聯網應用適老化改造，為老年人提供更優質的電信服務，也加強應用培訓和開展老年人智能技術教育。通知目標在2022年底前，建立解決老年人的「數字鴻溝」長效機制。

人民日報評論指出，技術不是便民意識淡漠的「擋箭牌」。應用網路支付、人臉識別等技術時要充分考慮各群體接受習慣和實際困難，期盼辦事機構、窗口單位、服務人員都能多些換位思考，利用好數字技術，真正讓老年人群體感受到服務的溫度。

手機 國務院 人臉識別

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