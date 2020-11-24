江蘇黃金獵犬憑記憶「半個月走100公里」回家　主人淚：再不分開

啟東市民養的黃金獵犬僅憑著搭一趟車的記憶，耗時半個月，獨自步行100多公里，從通州走回啟東。（視頻截圖）

江蘇啟東市民養的一隻黃金獵犬「平安」日前在通州走丟了，主人找了許久也沒找到，沒想到半個月後，「平安」居然憑著搭一趟車的記憶，獨自走了100多公里，從通州走回啟東。

北晚新視覺網報導，「平安」今年一歲多，與主人住在啟東市區明天廣場附近。今年中，因為主人家在農村建房，事情太多沒空照顧狗狗，正巧女兒的好朋友很喜歡「平安」，答應好好照顧牠。於是，女兒開車近兩個小時，將「平安」送到通州的朋友家，她還特地囑付朋友，有什麼情況馬上來接。但是，半個月前，「平安」竟從朋友家跑丟了。

10月26日一大早，在啟東開發區上班的徐歌，接到同事信息說，公司大門口來了條黃金獵犬。徐歌家裡也有一條黃金獵犬，她趕緊去看，只見這隻狗憂鬱地趴著，腳有小傷，腳趾上留有血跡。經驗豐富的徐歌仔細檢查了牠，身上、耳朵、牙齒很乾淨，只有腳有小傷，看來流浪的時間還不長。

公司的保安大哥餵了牠兩個肉包，下夜班的員工回家拿來了狗糧，大家決定趕緊幫牠找主人。

公司裡養寵物的人不少，大家除了送水、送狗糧外，還一起發布和轉發朋友圈。當天上午，狗主女兒在朋友圈竟然看到了轉發的「平安」照片，雖然牠瘦了，但還是一下子就認了出來。主人一家趕緊帶上狗證，來公司領「平安」。

看到累趴下的「平安」，女兒心疼地把牠抱上了車。母女倆一再表示：「這麼聰明、忠心的狗狗，這輩子再也不會分開，一定好好待牠。」