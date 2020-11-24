求職網站藏情色陷阱… 招聘助理 要求「每月3次曖昧關係」

中國勞斯萊斯俱樂部裡面停放多輛豪車，門口保安看守嚴格，來客須核實身分才能進入。（取材自新京報）

今年以來，包括北京、杭州、南京在內，多個地區的網友反映，在求職網站「BOSS直聘」上遭遇「情色招聘」。此類招聘多打著「董事長助理」、「生活助理」的旗號，而實際要求應聘者提供性服務。

新京報報導，記者暗訪發現，「BOSS直聘」上的確有多家公司進行「色情招聘」，有公司明確要求應聘者為老闆提供性服務，有中介為客戶尋找性伴侶、「拉皮條」，還有招聘者會在面試 中對應聘者性騷擾。

據報導，11月上旬，一家名為「世界財富精英會」的機構在BOSS直聘上招聘「中國 勞斯萊斯俱樂部特別助理」崗位，月薪1萬元（人民幣 ，下同，約1519美元）至1.5萬元。

BOSS直聘上的公司介紹顯示，「世界財富精英會」是「中國高淨值超富家族生活方式與家族事務管理的綜合機構」，其頁面顯示「中國勞斯萊斯俱樂部招聘特別助理」工作內容為，「負責協助領導開展有關俱樂部資源與合作事務，處理公共關係，組織飯局與高端企業家聚會，及日常助理，要求形象氣質俱佳優先。」

報導稱，記者提供信息給「世界財富精英會」後，一名自稱「東哥」的人聯繫記者，表示自己是專門為客戶物色女孩的「獵頭」，助理這種崗位月薪10萬到30萬，要求是「能接受每個月不超過三次的曖昧關係」。東哥還稱，應聘者也可以發掘身邊的漂亮女孩，介紹她們「做周邊」，抽取佣金。

此後，東哥介紹記者去見一位「客戶」。這位「客戶」見到記者後，不僅仔細詢問收入水準、來京時長，甚至還詢問感情經歷與性經歷，之後他表示：「我們倆的頻率就是一個月發生三次到五次的性關係。一個月的薪資，我讓你自己說，你覺得自己值多少錢，10萬、15萬、還是20萬？」

幾番交談過後，該男子表示滿意，「有沒有胸啊？讓我摸摸看。」一邊說著，他一邊企圖伸手觸碰記者胸部。記者表示拒絕，下車離開。

而在另一場「招聘」中，記者通過BOSS直聘應聘「中族集團有限公司」的「生活祕書」。記者被通知前往一獨棟別墅面試，「李總」面試後突然將記者拉入懷中，撫摸頭髮和胳膊，記者反抗後離開。

記者日前對世界財富精英會、中族集團兩家公司發布的相關崗位進行了舉報。BOSS直聘表示，中族集團的招聘帳號經核實存在違規現象，已凍結處理。