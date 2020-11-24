省一輩子！湖南老人去世後被發現屋頂藏13萬 子女先笑後哭了…

老人家屬在清點現金。(取材自瀟湘晨報)

近日一條「老人去世後留下13萬元現金，子女看到後先笑後哭」的視頻在網上火了。視頻一經發出引發了許多網友共鳴，「我外公70多歲去世時也是這樣，各種存款加起來有15萬多元」、「這多讓兒女心疼啊，該花的錢也不要太節儉啊」、「大多數老人家都是這樣，一心想把自己最好的留給後人。」

瀟湘晨報報導，老人名叫向良階，是湖南臨湘市江南鎮東冶村人，於兩個月前因病離世，享年81歲。老人的老伴健在，兩人育有五個女兒，大女兒和女婿一直住在身邊，其他四個女兒也在老人病重後一直陪著他。

13萬元(人民幣 ，約1.9萬美元 )現金是怎麼被發現的？老人的二女兒表示，當時父親後事處理完不久，母親告訴她，父親平時砍柴，把柴囤在房頂上，同時也把積蓄放在了這些柴堆裡。於是她到房頂，在柴堆裡發現了許多塑料袋，裡面有奶粉罐等盒子。她將其統統搬到房子裡，叫來其他姊妹親屬一起清點，打開盒子，發現裡面都是現金，一共有13萬元。

據報導，在清點過程中，向梅英的侄子拍了視頻發到網上。視頻中開始有人發出笑聲，後來有人哭了，這個人就是向梅英。「我說我爸爸捨不得吃，捨不得喝，去世前還在做事，辛辛苦苦存了這麼多錢，感覺心裡好難受。」向梅英說。

「我爸爸真的很節儉。」向梅英介紹，老人生前在村裡主要靠捕魚為生，這些錢一部分來自賣魚所得，還有一部分來自逢年過節或生日時女兒們送的，老人平時節儉，把這些錢都攢了起來。

向梅英說，目前這13萬元家人已經存入銀行，供母親以後養老使用。

對此，不少網友評論說，「這是老一輩給後人攢的，萬一急用錢的時候可以派上用場」、「老人捨不得吃、捨不得穿，卻從沒有好好享過福」。