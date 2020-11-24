我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1242萬例 紐約州破60萬

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

省一輩子！湖南老人去世後被發現屋頂藏13萬 子女先笑後哭了…

中國新聞組／北京24日電
老人家屬在清點現金。(取材自瀟湘晨報)
老人家屬在清點現金。(取材自瀟湘晨報)

近日一條「老人去世後留下13萬元現金，子女看到後先笑後哭」的視頻在網上火了。視頻一經發出引發了許多網友共鳴，「我外公70多歲去世時也是這樣，各種存款加起來有15萬多元」、「這多讓兒女心疼啊，該花的錢也不要太節儉啊」、「大多數老人家都是這樣，一心想把自己最好的留給後人。」

瀟湘晨報報導，老人名叫向良階，是湖南臨湘市江南鎮東冶村人，於兩個月前因病離世，享年81歲。老人的老伴健在，兩人育有五個女兒，大女兒和女婿一直住在身邊，其他四個女兒也在老人病重後一直陪著他。

13萬元(人民幣，約1.9萬美元)現金是怎麼被發現的？老人的二女兒表示，當時父親後事處理完不久，母親告訴她，父親平時砍柴，把柴囤在房頂上，同時也把積蓄放在了這些柴堆裡。於是她到房頂，在柴堆裡發現了許多塑料袋，裡面有奶粉罐等盒子。她將其統統搬到房子裡，叫來其他姊妹親屬一起清點，打開盒子，發現裡面都是現金，一共有13萬元。

據報導，在清點過程中，向梅英的侄子拍了視頻發到網上。視頻中開始有人發出笑聲，後來有人哭了，這個人就是向梅英。「我說我爸爸捨不得吃，捨不得喝，去世前還在做事，辛辛苦苦存了這麼多錢，感覺心裡好難受。」向梅英說。

「我爸爸真的很節儉。」向梅英介紹，老人生前在村裡主要靠捕魚為生，這些錢一部分來自賣魚所得，還有一部分來自逢年過節或生日時女兒們送的，老人平時節儉，把這些錢都攢了起來。

向梅英說，目前這13萬元家人已經存入銀行，供母親以後養老使用。

對此，不少網友評論說，「這是老一輩給後人攢的，萬一急用錢的時候可以派上用場」、「老人捨不得吃、捨不得穿，卻從沒有好好享過福」。

人民幣 美元

上一則

香港方艙重啟收輕症 「回港易」免檢疫14天上路

下一則

香港跳舞群組現3代傳播 蔓延醫院、中學

延伸閱讀

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業
李克強召開經濟形勢座談 要求地方幹部講真話

李克強召開經濟形勢座談 要求地方幹部講真話
吉湘黔滇4省長接棒省委書記 諶貽琴是中國唯一女書記

吉湘黔滇4省長接棒省委書記 諶貽琴是中國唯一女書記
羽球拍斷裂飛出 湖南13歲童「遭直插眉骨」身亡

羽球拍斷裂飛出 湖南13歲童「遭直插眉骨」身亡

熱門新聞

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

2020-11-20 08:00
浦東機場擠滿等待檢測的人潮，有網民發文稱，現場連最基本的安全隔離措施都沒有。（取材自微博）​

上海浦東機場連夜核酸檢測爆混亂 人擠人、有人暈倒了

2020-11-22 21:58
涉案男子遭警方逮捕。（取材自民生觀點）

收費談不攏…3男花300元嫖娼 賣淫女不從遭輪姦

2020-11-20 12:00
黃之鋒(右)、林郎彥被收押前回頭一望。(美聯社)

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

2020-11-23 08:51
網傳涉事護士的照片。（取材自微博）

畸戀!護士在副院長家樓頂上吊 遺書曝曾為他打胎

2020-11-17 08:00
小游和他的女兒與馬林一起用餐。（取材自觀察者網）

妻兒去世、昏迷住院親友無人理 獨居翁房產贈水果攤主

2020-11-17 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人
泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后
香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監
卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高

卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高
未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」