廣電總局出手！直播「打賞」實名制、禁未成年

廣電總局對網路直播打賞行為做出規範。（取材自21財經）

針對網路直播亂象頻發，中國 國家廣播電視總局23日發布「通知」，明確直播平台要對網路主播和「打賞」用戶實行實名制管理，未實名制註冊的用戶不能「打賞」，未成年用戶不能「打賞」。

中新社報導，近年來，隨著網路直播的興起，未成年人加入到網路「打賞」的隊伍中，未成年人「巨額打賞」網路主播的相關事件屢屢出現，引發社會各界關注。此次「通知」對此作出明確規定。

據報導，在這份「國家廣播電視總局關於加強網路秀場直播和電商 直播管理的通知」中稱，要通過實名驗證、人臉識別 、人工審核等措施，確保實名制要求落到實處，封禁未成年用戶的「打賞」功能。

通知要求平台對用戶每次、每日、每月最高打賞金額進行限制。在用戶每日或每月累計「打賞」達到限額一半時，平台應有消費提醒，經短信驗證等方式確認後，才能進行下一步消費，達到「打賞」每日或每月限額，應暫停相關用戶的「打賞」功能。

平台應對「打賞」設置延時到帳期，如主播出現違法行為，平台應將「打賞」返還用戶。平台不得採取鼓勵用戶非理性「打賞」的運營策略。

通知指出，對發現相關主播及其經紀代理通過傳播低俗內容、有組織炒作、雇用水軍刷禮物等手段，暗示、誘惑或者鼓勵用戶大額「打賞」，或引誘未成年用戶以虛假身分信息「打賞」的，平台須對主播及其經紀代理進行處理，列入關注名單，並向廣播電視主管部門書面報告。

對於問題性質嚴重、屢教不改的，關閉直播間，將相關主播納入黑名單並向廣播電視主管部門報告，不允許其更換「馬甲」或更換平台後再度開播。