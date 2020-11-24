清零了！貴州最後9縣脫貧 摘千年標籤

圖為貴州鎮寧布依族開班培訓婦女學習蠟染、織錦等傳統技藝，以助就業創業。（中新社資料照片）

貴州省23日宣布該省最後九個貧困縣實現脫貧退出貧困縣序列，至此，中國 832個貧困縣全部「清零」，這意味著，中國有望提前10年實現聯合國2030年可持續發展議程的減貧目標。

綜合媒體報導，在經過縣級申請、市州初審、省級審核等程序，以及三家第三方評估機構評估後，確認貴州省2020年申請退出的紫雲縣、納雍縣、威寧縣、赫章縣、沿河縣、榕江縣、從江縣、晴隆縣、望謨縣九個縣達到退出標準。

中共 中央2015年提出，到2020年要確保現行標準下農村貧困人口實現脫貧，貧困縣全部摘帽。央視稱，目標任務已完成，代表中國如期在2020年結束前，將完成「全面脫貧邁入小康社會」目標。

貴州曾是中國貧困人口最多的省份。目前已有66個貧困縣摘帽，建檔立卡貧困人口累計脫貧923萬人，每年減貧人數100萬人以上，貧困發生率從2012年的26.8%降為零。

「交通不便是貧困的主要原因」，家住在貴州武陵山區深處、沿河土家族縣思渠鎮邊疆村的62歲村民陳茂富說，「過去出村的路只有一條掛在懸崖峭壁上的羊腸小道，趕集來回需要走四個多小時」。貴州偏鄉的深山溝壑地形，讓當地聯外交通困難，貧困標籤貼了千年。陳茂富說，隨著道路逐步完善，村裡的經濟也獲得幫助，甚至發展出冷水魚、生態養雞、金絲皇菊等產業。

來源：CCTV中国中央电视台 YouTube

貴州省委副秘書長、省扶貧辦主任李建表示，貴州將進一步鞏固脫貧攻堅成果，防止返貧致貧。

國務院 扶貧辦政策法規司司長陳洪波23日表示，今年是脫貧攻堅收官之年，因此加強了對貧困家庭的排查，「從目前情況看，符合條件的貧困人口都納入了低保或特困救助的政策範圍，納入低保和特困政策體系的特殊貧困群體都達到了脫貧收入標準，能夠如期實現脫貧」。