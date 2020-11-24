航班撤4成 浦東機場疫情…懷疑來自北美貨櫃

檢測人員在浦東機場P4長時停車場2樓，設置臨時檢測區域，現場對人員進行採樣。（取材自微博）

上海浦東機場 傳出員工確診新冠病毒後，22日晚間緊急徹夜對機場人員進行檢測 ，據上海市政府23日晚間公布的數據，已有1萬7719人進行了核酸檢測，其中1人確診。截至23日下午2時30分，浦東已有四成航班取消。

上海市政府新聞辦公室微信公眾號「上海發布」23日指，新的陽性病例為36歲的章某，是浦東機場西區貨運站的聯邦快遞上海分公司工作人員，經市級專家會診，確診為新冠肺炎確診病例。與章某密切接觸者17人，正集中隔離和採樣檢測，其工作的貨運區也將消毒。

自9日迄今，浦東機場關聯的本土確診病例累計已有八例。

財經雜誌報導，浦東機場此波疫情 從9日發現一例本土病例開始，儘管機場強調近期病例都在貨運區，不少旅客仍取消了跟浦東機場相關的飛航行程，客運航班起降架次也開始遞減，由9日的起降969架次降至22日的749架次，降幅約25%。據航班服務APP「飛常準」的數據指出，截至23日下午2時30分，浦東機場已取消進港航班347架次、出港航班299架次，平均取消占比4成左右。

上海市疾控中心副主任孫曉冬23日表示，根據調查研判，這波浦東機場疫情的頭兩例，並非被其他人傳染，可能被冷鏈食品感染。他說，這兩名浦東機場貨運站工作人員10月30日曾沒戴口罩就進入並清理過一個自北美地區運返回上海的航空貨櫃。

來源：中国新闻网 YouTube

確診在附近 天津大學城恐慌

此外，天津8日至今發現八名確診病例，其中一例住所旁三公里處是聚集七所學校逾1萬名學生的大學城。有學生形容，當地學生們對疫情人心惶惶，整個寢室徹夜未眠。

健康時報報導，20日確診的楊姓病例居住在天津濱海新區古林街，天津外事學院學生孫寧（化名）形容，學校距確診患者只有不到三公里距離，「現在整個寢室都害怕得睡不著」，大家都在預訂「明天就能送貨的口罩」。

南開大學濱海學院大一學生李慧（化名）則說，「好多小夥伴都有點不知所措，室友們晚上多半也睡不著，大家都很擔心」。學校離隔離小區那麼近，人數又多，「感覺有點危險」。家在附近的同學，現在也無法回家，都得在學校待著。