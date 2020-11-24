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「嫦娥5號」奔月 破中國航太史4紀錄

特派記者陳言喬／北京報導
中國24日4時30分以長征五號遙五運載火箭成功發射嫦娥五號探測器。（新華社）
中國24日4時30分以長征五號遙五運載火箭成功發射嫦娥五號探測器。（新華社）

中國24日4時30分，在海南文昌航天發射場成功發射探月工程「嫦娥五號探測器」。按計畫，嫦娥五號探測器將於11月下旬登陸月球，降落在月球最大的月海風暴洋北緣的呂姆克山附近，採集約2公斤重的月球土壤樣品返回地球。這是中國航太史上難度最大的任務之一。

嫦娥五號有望實現中國航太史上的四個「首次」：首次在月球表面自動採樣；首次從月面起飛；首次在月球軌道上進行無人交會對接；首次帶著月壤以接近第二宇宙速度（每秒11.2公里）返回地球。

長征五號遙五運載火箭。（新華社）
長征五號遙五運載火箭。（新華社）

其中，如何在月球表面自動採樣是一道難題。當年美國是通過載人登月的方式，從月球表面人工採樣帶回地球，而中國要實現的是在月球表面通過探測器自主完成月壤採集，並以返回艙把月壤樣本送回地球。

來源：CCTV中文国际 YouTube

土壤岩芯 探月年齡

美國「科學」雜誌指出，嫦娥五號的目標是自1972年人類最後一次登月後，再次從月球帶回岩石樣本。它在月表著陸後，將從月表鏟取一些月壤樣品，還將鑽探到月表之下兩公尺深度採集月壤岩芯，這些樣本將有助於科學家進一步釐清月球的年齡。

報導稱，嫦娥五號將在月海風暴洋北部的呂姆克山附近著陸，此處可能在大約13億年前發生過火山噴發。報導引述美國約翰霍普金斯大學應用物理實驗室行星地質學家布雷特．德內維的分析表示，了解這些樣本的年齡甚至是整個太陽系的年齡，將是行星科學領域的一大飛躍。

嫦娥5號 奔月挖土
嫦娥5號 奔月挖土

返回地球 著陸內蒙

嫦娥五號由上升器、著陸器、軌道器、返回器四個部分串聯組成。從海南文昌發射後，三天後抵達月球，屆時軌道飛行器將釋放著陸器。在14天內，著陸器的機械臂將採集月球2000克左右樣本。隨後，上升器會將樣本運送到軌道器，被打包送到返回地球的返回艙中，最後在內蒙古著陸。

中國航太科技集團八院嫦娥五號探測器副總指揮張玉花說，這次嫦娥五號任務預計持續23天左右，要把月面採樣、月表起飛、月球軌道交會對接和樣品轉移等一系列高難度動作一氣呵成，難度和挑戰可想而知。

嫦娥五姐 關鍵數字
嫦娥五姐 關鍵數字

中國的探月工程採行「繞、落、回」三目標，2007年嫦娥一號進行繞月；2013年，嫦娥三號在月球軟著陸，中國航天器首次降落在地球以外的天體上；2018年，嫦娥四號實現人類探測器首次造訪月球背面。今天則是進行中國探月工程最後一個「回」的任務。

中國 美國 航太

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