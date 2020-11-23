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穿越？眼花？ 深圳男子打開家中監控 總是外國人進進出出…

中國新聞組／廣州23日電
家住廣東深圳的陳先生家裡的監控攝像頭畫面，竟然進出的都是外國人。（視頻截圖）
家住廣東深圳的陳先生家裡的監控攝像頭畫面，竟然進出的都是外國人。（視頻截圖）

說好的實時攝像頭，咋一打開出現的竟然是國外餐廳的畫面？到底是穿越還是眼花？這一詭異現象的背後是技術漏洞？還是安全隱患？

深廣電第一現場報導，事情還得從兩年前說起，家住廣東深圳南山的陳先生和妻子平時工作比較忙。擔心家裡老人和小孩的安全，陳先生於是網購了兩個監控攝像頭實時記錄家裡的情況。

據報導，一切都挺順利，後來攝像頭閒置了一段時間。最近陳先生把攝像頭拿出來重新啟用，一打開攝像愣住了：咋監控器畫面記錄的似乎是一家麥當勞餐廳，進出的還都是外國人。視頻上的時間比北京時間差了六個小時左右。擺在自家的攝像頭居然拍到了東2時區？

「我這裡怎麼會顯示其他地方的影像？我家會不會也被別的地方直播？」陳先生的擔心不無道理。但是按照客服的指引，無論是重啟或者換一個視頻軟件，這個攝像頭的畫面依然是國外這家麥當勞餐廳。

報導稱，陳先生甚至通過手機操作攝像頭，攝像頭轉動而屏幕的畫面卻是固定畫面。除了能看到，陳先生似乎做什麼都無能為力。

廣東省安防協會專家林樂寬表示，這可能是攝像頭網路共用雲端的問題。他稱每個攝像頭都有唯一的ID，長時間不用，可能ID被收回或者重新分配，導致連接上別的地方。

人民日報曾發布數據顯示，44.4%的網民遭遇網路安全問題。據了解，目前網路大部分售賣的家用攝像頭都是通過雲端共享，沒有統一標準。專家建議，購買家用攝像頭時還是要選擇大品牌，不僅有技術保障，售後服務也比較安心。

雲端 麥當勞 北京

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