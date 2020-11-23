名校生搶捧鐵飯碗！深圳教師工資單曝光 完勝工程師？

中小學教師成為高薪職業，讓不少程序員羨慕不已。此為示意圖。（新華社）

隨著科技的發展，網路、科技業經常被拿來與老師、公務員等「鐵飯碗」做比較，大部份年輕人似乎更傾向具挑戰性的科技業，認為較有挑戰性且薪資較高。但日前有網友在網路PO出一張中學老師的工資單，引起熱烈討論。

海峽都市報報導，在網上引起熱議的是深圳中學教師工資單，從圖片中可見，該名教師3月應發工資總計為2萬6243元人民幣 （約3997美元），讓不少程序員羨慕不已。

有署名為「騰訊員工」的網友表示，「一群天天22點以後下班的碼農有啥好酸的，寒暑假雙休，人家時薪比我們高多了」；還有署名為「百度員工」的網友說，「比互聯網牛逼多了，能幹到退休 ，退休還返聘，準點下班」。

持不同意見的也大有人在，有網友指出，網路公司裡不只程序員，其他非技術部門也能給到這個薪水，而且年紀大了並不會被裁；深圳的中學老師年薪20萬很普遍，剛畢業的大學生就可以拿到這個數了；名為「京東員工」的網友則判斷，工資單主人的學歷應該非常高，且年紀不小了，「放到網路公司，年薪不得幾百萬」。

還有人認為，教師和程序員沒有可比性，「網路公司這個資歷的，早就年薪千萬了，拿別的頂尖的和初級的比，真不知道有什麼說服力」。

對於工程師與教師薪資，網友們各有看法，但根據自由亞洲電台報導，隨著中國 經濟下行趨勢日益明顯、經濟形勢變化莫測，公務員的穩定職位對畢業生的吸引力增加，讓不少名校畢業生也加入瘋搶公務員職位的行列。

南方周末報報導指出，有四川的鄉鎮公務員職位引來大批中國「雙一流」大學畢業生的激烈競爭，還有海外高校畢業的研究生參與面試；據北京大學數據，2019年該校本部畢業生有49.8%到黨政機關和事業單位就職。

此外，2021年國家公務員考試報名11月上旬已結束，通過資格審查的報考人員有157.6萬人，報名人數比去年增加了14萬人，錄取比例是1:61。