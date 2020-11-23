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排了一小時不給進去…四川這家店「吃火鍋要女伴」 挨批歧視男性

中國新聞組／北京23日電
劉先生和朋友排隊一小時之後，被火鍋店家拒絕就餐，稱必須有女性陪伴才能入內。（視頻截圖）
劉先生和朋友排隊一小時之後，被火鍋店家拒絕就餐，稱必須有女性陪伴才能入內。（視頻截圖）

餐飲業一直以來相當競爭，店家也推出各種噱頭攬客，不過四川成都一家火鍋店主攻女性市場，還要求男性顧客用餐得有「女神相伴」，因此惹上「歧視男性」爭議，網友更直呼過分，「單身狗吃火鍋的權利都被剝奪了」。

來源：YouTube

北京青年報報導，成都劉先生21日和朋友在「女神有約火鍋小館」排隊一小時，卻因沒有女性陪伴被拒絕入內。劉先生說，未被告知須有女性陪同，結果二人被拒入內用餐，白白等了一個小時。

員工聲稱有關規定是店舖特色，「這間店明確說的是，需要在女士邀約下才能入店，因為它是為女神、女孩子打造的一個店，一群男的帶一個女孩子也可以」。雖然最後在民警協調下，餐廳安排了一名女性工作人員陪同用餐，但劉先生仍覺得尷尬，且受到歧視。

事件傳開後，網友反應兩極，有人表示難以理解店方規定，「這是逼我們成立男權組織吧」、「我自己來吃飯你不讓我吃，非得給我安排個蹭飯的？」但也有人覺得這是商家的營銷噱頭，而且已經明確寫出來了，無可厚非，「店家應該可以設置自己店舖的規定，誰也不能強買強賣」。

火鍋店負責人事後受訪表示，規定沒有違法，也不存在歧視男性，「因為我們火鍋店經營的地方就是針對女性，現在的火鍋市場競爭非常激烈，每個店都要找自己的市場定位。我們有在顯眼的位置提醒客人，你要進來消費，就得尊重我們的規則。」

不過有律師表示，火鍋店的做法違反了消費者權益保護法，損害消費者的自主選擇權和受尊重權。林小明律師表示：「火鍋店這種要求，男士必須在女士的陪同或者邀請下才能夠進行消費的話，就是對男士的一種不尊重，同時限制了消費者的自主選擇權。 」

涉事火鍋店名為「女神有約火鍋小館」。（取材自微博）
涉事火鍋店名為「女神有約火鍋小館」。（取材自微博）

歧視 北京 YouTube

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