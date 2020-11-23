東莞進口冷凍食品 包裝驗出新冠病毒

中國多地發現冷凍食品包裝驗出新冠病毒。圖為北京啟用冷鏈食品追溯平台，對進口冷藏冷凍肉類、水產品需上傳追溯數據，並落實電子追溯碼才可銷售。（新華社）

根據廣東省東莞市衛生健康局網站消息，沙田鎮對進口冷藏食品開展常態化監測，經市疾控中心覆核，發現一份從阿根廷進口的雞全翅，和一份從俄羅斯 進口的凍雞腳的外包裝新冠病毒核酸檢測 結果呈陽性。

據港媒報導，東莞市委、市政府高度重視，市、鎮兩級疫情 防控指揮部立即啟動應急響應，組織落實各項應急處置措施，對涉及企業實施全封閉管控，對直接接觸人員開展流行病學調查、應急檢測和集中隔離醫學觀察，對涉及貨物進行封存、溯源、檢測，對涉及冷庫及周邊環境進行核酸檢測和終末消毒。

疾控中心指，由於及時檢測及封存，有關貨品並無流入市場。目前，直接接觸人員核酸樣本和血清抗體檢測均陰性。

另據天津日報報導，近日全國多地在冷鏈環境中檢出新冠病毒陽性，張伯禮院士提出五點建議：第一是國家相關部門應建立冷凍進口食品熔斷機制，對發現病毒產品的國家和地區暫停進口兩個月；第二是將批發市場內的冷凍食品區獨立分隔，建立全程溯源機制；第三是進口單位需消毒貨物包裝表面，各個環節的環境和設施也須消毒；第四是港口、冷鏈運輸及食品從業人員一定要嚴格按照相關規範和要求進行操作，並加強自我健康監測；第五是針對冷凍海鮮產品，在進入市場前一定要嚴格檢疫，將病毒控制在海關處。