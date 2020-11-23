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東莞進口冷凍食品 包裝驗出新冠病毒

中國新聞組／北京23日電
中國多地發現冷凍食品包裝驗出新冠病毒。圖為北京啟用冷鏈食品追溯平台，對進口冷藏冷凍肉類、水產品需上傳追溯數據，並落實電子追溯碼才可銷售。（新華社）
中國多地發現冷凍食品包裝驗出新冠病毒。圖為北京啟用冷鏈食品追溯平台，對進口冷藏冷凍肉類、水產品需上傳追溯數據，並落實電子追溯碼才可銷售。（新華社）

根據廣東省東莞市衛生健康局網站消息，沙田鎮對進口冷藏食品開展常態化監測，經市疾控中心覆核，發現一份從阿根廷進口的雞全翅，和一份從俄羅斯進口的凍雞腳的外包裝新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。

據港媒報導，東莞市委、市政府高度重視，市、鎮兩級疫情防控指揮部立即啟動應急響應，組織落實各項應急處置措施，對涉及企業實施全封閉管控，對直接接觸人員開展流行病學調查、應急檢測和集中隔離醫學觀察，對涉及貨物進行封存、溯源、檢測，對涉及冷庫及周邊環境進行核酸檢測和終末消毒。

疾控中心指，由於及時檢測及封存，有關貨品並無流入市場。目前，直接接觸人員核酸樣本和血清抗體檢測均陰性。

另據天津日報報導，近日全國多地在冷鏈環境中檢出新冠病毒陽性，張伯禮院士提出五點建議：第一是國家相關部門應建立冷凍進口食品熔斷機制，對發現病毒產品的國家和地區暫停進口兩個月；第二是將批發市場內的冷凍食品區獨立分隔，建立全程溯源機制；第三是進口單位需消毒貨物包裝表面，各個環節的環境和設施也須消毒；第四是港口、冷鏈運輸及食品從業人員一定要嚴格按照相關規範和要求進行操作，並加強自我健康監測；第五是針對冷凍海鮮產品，在進入市場前一定要嚴格檢疫，將病毒控制在海關處。

檢測 疫情 俄羅斯

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