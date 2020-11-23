上海浦東機場1.6萬人連夜採檢一團亂「差點發生踩踏」

浦東機場擠滿等待檢測的人潮，有網民發文稱，現場連最基本的安全隔離措施都沒有，這樣是要出大問題的。（取材自微博）​

天津、上海、內蒙古近日相繼確診新冠病毒本土病例，昨天，天津濱海新區對260萬人做了全員核酸檢測 ，上海浦東機場 更連夜對各貨運站及貨運區域所有人員採檢，引發不少民眾緊張，擔心疫情 再起。多名專家則再強調，不必對散發病例過於恐慌，但對境外輸入仍應「防人亦需防物」。

浦東機場表示，22日晚間機場已連夜進行貨運區域駐場人員集中核酸檢測，包括240名醫護人員、300名工作人員，從22日晚間7時一直到23日上午5時，為超過1萬5000名機場貨運相關人員進行核酸檢測的採樣工作，截至23日上午6時共採樣超過1萬6700份。

中央社報導，自11月9日至22日，已出現5例在上海浦東機場貨工作的確診病例，若加上也被確診的配偶，已有7例上海浦東機場貨運站的關聯病例。為此，22日晚，上海浦東國際機場連夜緊急對各貨運站及貨運區域所有人員進行集體核酸檢測採樣，嚴防疫情擴大。

浦東機場於突然啟動核酸檢測，據傳自昨晚到今清晨6點共檢測超過1萬6700人，由於現場大批人員臨時被要求配合，現場一度擁擠混亂。（取材自微博）

報導說，浦東機場昨晚臨時通知全部檢測必須在夜間12時之前做完，根據眾多網友上傳分享的影片和訊息，檢測現場發生人潮推擠、呼叫不斷，場面一度混亂。有做完檢測者表示「差點發生踩踏事故，人擠人，真的有人暈倒了」。後來因等待檢測的人潮過度聚集，機場又要求員工回到辦公場所等待。至凌晨，所有人員已完成檢測。

浦東機場擠滿等待檢測的人潮，有網民發文稱，現場連最基本的安全隔離措施都沒有，這樣是要出大問題的。（取材自微博）​

浦東機場擠滿等待檢測的人潮，有網民發文稱，現場連最基本的安全隔離措施都沒有，這樣是要出大問題的。（取材自微博）​

來源：星洲日报 Sin Chew Daily YouTube

內蒙古此前本土病例2例均在呼倫貝爾滿洲里市，滿洲里已利用3天時間對市區內所有居民和企業職工開展大規模核酸檢測。

另自天津進口的冷凍食品外包裝檢出新冠病毒約兩周後，新京報報導，天津市已出現10例本地感染者，其中8例在濱海新區。濱海新區正對全區約260萬人口進行核酸檢測，截至22日18時已採樣224.5萬人。

此外，一些天津病例、無症狀感染者被確診前曾去過河北曹妃甸、浙江寧波等，相關地區正緊急尋找密切接觸者。截至目前，排查相關接觸人員均為陰性。

天津濱海新區居民21日在泰達第二體育場核酸檢測點排隊等候核酸檢測。（新華社）

天津一天內迅速檢測數百萬人，網絡上卻流傳一張「讚上海，貶天津」的圖片，引發網民為天津抱不平。每日經濟新聞報導，天津人冒著嚴寒抗疫，有網民卻發文稱「天津和上海的官方公告可見管理能力之高低，為上海點讚！」，且配的圖是上海市的「疫情通報」和天津濱海的「會議紀錄」，兩種不同防控等級的比較，不公平也斷章取義。

對於近日疫情，環球時報引述上海新冠疫情臨床救治專家組組長張文宏再度強調，這是獨立的散發病例，不必恐慌。另國家衛健委22日也開會部署冬春季疫情防控工作，會議提出五點要求，除強化疫情監測和信息報告、「人、物」同防外防輸入、院感防控及聚集性疫情應急處置外，也要加強春節假期前後疫情防控。