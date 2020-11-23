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剝蝦師、酒店試睡員…「懶需求」催生新行業

記者呂佳蓉／綜合報導
「懶需求」催生出許多新行業，例如「剝蝦師」、「酒店試睡員」等。圖為「盒馬鮮生」的「剝蝦師」。（取材自中宏網）
「懶需求」催生出許多新行業，例如「剝蝦師」、「酒店試睡員」等。圖為「盒馬鮮生」的「剝蝦師」。（取材自中宏網）

中國近年懶人經濟當道，一些幫助「懶人」的職業應運而生，包含剝蝦師、酒店試睡員、職業遛狗師、衣櫥整理師等等。專家認為，這些新型服務業的誕生，體現中國經濟發展動能多元化，以及民眾生活水平提升。

中國民眾喜愛吃小龍蝦，剝蝦師就是近年興起的行業之一，工作內容為幫顧客剝蝦，有時還需陪顧客聊天。他們需在不到十秒時間內剝完一隻蝦，如果是「快手」更能受到消費者青睞。

被網友稱為「史上最爽職業」的酒店試睡員，即為代替旅客體驗酒店的服務、環境、衛生、餐點與價格等，雖然看似享受，但試睡員需具備敏銳的觀察，也要記錄在酒店的體驗結果與各項服務，提供酒店方管理經營以及網友做預定參考。

隨著寵物經濟興起，職業遛狗也成為新興的跑腿服務，幫助無暇帶寵物散步的客戶。職業遛狗師需要上門接單、接送寵物與訓練寵物，一次遛8到15隻狗的情況常見，職業遛狗師接單率高時，一天遛狗步行可能要十多公里。

衣櫥整理師則多在北上廣深等一線城市，這項職業除了整理衣櫃與提供最佳收納方案，還需懂得形象設計與服飾的搭配，幫助消費者整理外在形象。

這些職業的共同特徵是接單或是按時計算，華東師範大學職業教育與成人教育研究所李政認為，這些職業不能算是產業轉型，但能被視為中國居民消費升級的結果。

如今，懶人經濟已經進入民眾生活各個層面，其中「95後」（1995年後出生者）的「懶需求」增加最快，日後可在懶人身上尋求新商機。

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