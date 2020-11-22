雲南爛尾樓 業主湊1200萬蓋完 等12年終領證

財興盛大廈。（取材自央視財經）

雲南昆明著名的爛尾樓「財興盛大廈」，時隔12年終於順利交屋。這棟大樓原本應在2010年竣工，但由於開發商資金斷裂，工程遲遲不能交付。50戶小區業主2014年組成自救會，湊齊1200萬元（人民幣 ，約182萬美元 ）款項，2016年工程竣工，今年11月19日，業主們終於拿到了房屋產權證。

財興盛大廈約定2010年12月31日交房。可是到了交房時間，開發商由於資金鍊斷裂，無力完成項目並按時交付。（取材自央視財經）

央視財經報導，有業主表示，「拿了房產證以後，一晚上都沒有睡好，非常激動」，還有人說，「我買這個房子到現在12年了，如果一開始就發給我，這個證書的年紀應該比我兒子的歲數還大」。

據報導，財興盛大廈2008年開工，約定2010年12月31日交房，但開發商資金鏈斷裂，無力完成項目並按時交付。當時，水電氣等配套設施尚未完工，在沒有辦理竣工驗收的情況下，開發商就將B、C兩座的部分房屋交給了購房人使用，水電費用由開發商承擔。

可是從2013年12月起，開發商不再繳納住戶水電費，斷水斷電後，已入住的住戶被迫搬往別處。商戶、辦公樓的用戶也只能搬遷。

買了爛尾樓，昆明財興盛大廈小區500戶業主湊了1200萬元，終於在12年後拿到房產證。（取材自央視財經）

2014年小區業主自發成立自救維權委員會。按照每平方米200元左右的自救維權工程款，小區近500戶住戶，自籌資金約1200萬元。2016年11月23日，小區完成所有項目竣工驗收。

有業主說：「我們有500戶人家，這次為了打通各種疑難雜症，我們拿到了將近30套房產證，一個月之內全部拿完。」