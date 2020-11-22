曾主演白毛女 「舞蹈女神」陳愛蓮81歲病逝

中國著名舞蹈表演藝術家陳愛蓮昨日因病逝世，享年81歲。（中新社）

曾演出舞劇「白毛女」、「紅樓夢」、「霸王別姬」等作品的中國 著名舞蹈家陳愛蓮，昨天凌晨因胃癌在北京 去世，享壽81歲。陳愛蓮是中國主演舞劇最多的舞蹈家，有「東方舞蹈女神」的美譽。臨終前，陳愛蓮還要求家人為她換上「春江花月夜」的演出服，以鍾愛的舞蹈家形象離開世界。

綜合媒體報導，陳愛蓮祖籍廣東番禺，1939年生於上海，年幼時就因父母雙亡，與妹妹一起進入孤兒院。1952年，她考入中央戲劇學院附屬舞蹈團學員班，之後因優異表現被選進中國第一所舞蹈學校「北京舞蹈學校」學習。1959年畢業後，她主演了中國第一部芭蕾舞與中國舞蹈相結合的舞劇「魚美人」，一炮而紅。之後她曾主演「文成公主」、「白毛女」、「小刀會」、「紅樓夢」、「霸王別姬」、「春江花月夜」等作品，1978年，她成為首次赴美國 的中國藝術團主演。

陳愛蓮也積極培養後輩。她1989年創辦了「陳愛蓮藝術團」輾轉全國各地，年均演出達300餘場，之後還創建了「愛蓮舞校」，成為中國創辦舞蹈晚會、組建個人藝術團巡演、「下海」入歌舞廳演出、創辦個人舞蹈學校的先行者。她因在「紅樓夢」中扮演林黛玉，愛上這個角色，去年還以80歲高齡主演了全本「紅樓夢」。

來源：娛聞速遞 YouTube

直到今年9月，陳愛蓮還親自指導陳愛蓮舞蹈學校的教學和演出。陳愛蓮曾說：「舞蹈是恒久的藝術，我的舞蹈生命沒有盡頭，如果現在不讓我跳舞，就是等死。」

中國舞蹈家協會主席馮雙白透露，此前他曾多次想去醫院探望病中的陳愛蓮，但均被陳愛蓮婉拒，因為不想讓人看到病中的自己。

馮雙白表示，陳愛蓮挑戰了常規的舞蹈的極限，挑戰了人類的肢體語言的極限，也挑戰了生命的極限，「憑她創造的世界紀錄，足以彪炳史冊，從沒有人達到過這些成就」。