雙11直播帶貨客訴最多！官方點名李佳琦、汪涵、李雪琴

直播網紅李佳琦被指在雙11直播賣出商品後，不給買家換貨。（取材自微博）

中國 消費者協會20日發布「雙11」消費維權輿情分析報告，經過對10月20日至11月15日期間相關消費維權情況進行網絡大數據輿情分析，發現今年「雙11」促銷活動期間消費負面信息主要集中在直播帶貨、不合理規則兩個方面，並點名汪涵、李雪琴直播帶貨「翻車」和李佳琦直播間「買完不讓換」等。

揚子晚報報導，中消協表示，監測期內共收集有關「直播帶貨」類負面信息33萬4083條，「槽點」主要集中在明星帶貨涉嫌刷單造假，售後服務滿意度低、體驗較差兩個方面。「一方面，觀看人數吹牛、銷售數據注水等影響力指標的造假，已經形成一條產業鏈。而另一方面，惡意刷單、花式踢館、虛假舉報等同業競爭也污染了直播生態」。

主持人汪涵在雙11直播帶貨疑似有「刷單」行為。（視頻截圖）

報導指出，網絡中流傳的朋友圈截圖顯示，11月6日汪涵「順德專場直播」中，有商家繳納10萬元開播費後，當天成交1323台，退款1012台，退款率高達76.4%。而且其他商家也有類似遭遇，導致店鋪收到了平台虛假交易警告。

針對汪涵疑似「刷單」行為，汪涵簽約方銀河眾星回應稱「這是假的」，目前平台方正在介入調查，具體攻擊源頭還未查清。

另有媒體報導，11月11日晚，當紅脫口秀演員李雪琴與楊天真等被邀嘉賓在某平台參與了一場直播活動，和她互動的大部分都是虛假的機器人粉絲。一位全程參與此次直播的工作人員稱，當天結束時的311萬觀眾中，只有不到11萬真實存在，其他觀眾人數都是花錢刷量，而評論區與李雪琴親切互動的「粉絲」的評論，絕大部分也是機器刷出來的。

脫口秀演員李雪琴雙11直播帶貨時被指用機器人粉絲刷流量。（視頻截圖）

此外，有消費者在微博 發文：「李佳琦直播間什麼操作？第一次翻車，是只管賣，不管售後了嗎？買完不讓換什麼意思？那在直播間搶什麼搶？費那麼大勁搶完了，結果出現質量問題，一句讓我退貨不讓我換搪塞我？我還怎麼敢在直播間買東西？」

國際金融報報導指出，針對被點名「買完不讓換」，李佳琦直播官方微博21日回應稱，消費者曾在11月6日將問題反映給品牌方和李佳琦直播間，廠商因為當時貨品已售完無法換貨，進行了退款，直播間一直與品牌方積極協調做好售後。如果對目前的售後解決方案仍有意見，會負責到底。

來源：Video Zen YouTube