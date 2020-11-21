湖南張家界重啟觀光 百龍天梯人潮回流 救不了旅遊衰退?

百龍天梯有人潮回流的跡象。（Getty Images）

「您建造了世界奇觀...但卻有股淡淡的悲哀？」中國 著名旅遊大城湖南張家界，今年因為疫情 封鎖的緣故而經濟重創，加上7月洪災，嚴重衝擊張家界觀光 旅遊。時至11月，隨著疫情的緩和與水患退去，張家界的知名地標百龍天梯，也漸有人潮回流的跡象。但觀光重啟，也救不了的張家界旅遊衰退？

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聯合新聞網「轉角24小時」報導，但儘管當地旅遊再次活絡，看似生機復元的背後，張家界近年來的虧損頹勢卻也難有起色；而當年備受爭議的奇觀電梯，拆建問題與檢討如今也都淹沒在觀光經濟至上的浪潮裡。

在武陵源風景區之中，國際知名的地標之一，就是高達326公尺、世界最高戶外電梯的「百龍天梯」。儘管百龍天梯是欲覽世界奇觀者趨之若鶩的打卡點，但2020的疫情爆發，湖南張家界同樣躲不了一切日常全面封鎖的命運；對於已經發展成觀光化的城市經濟來說，人流銳減造成的收益真空，在在令張家界甚為憂心。

隨著下半年中國疫情在確診數據上的緩和，秋冬以來境內旅遊也有復甦跡象，做為指標性的百龍天梯也終於有了重返登高的觀光人潮。

不過對比過往，現在初估一天約8000人的遊客數，依然遠低於去年同期一天超過1萬4000人；而且在中國的旅遊經濟相關分析之中，對張家界的觀光財未來也感到悲觀——早在疫情的衝擊之前，2015年以來就有營收不斷下滑，遊客數持續走低的狀況，到2020的態勢則已經是眾所周知。

為了挽救頹勢，張家界和中國政府把希望寄託在了下一輪的城市更新項目——大庸古城——做為新一波人文旅遊熱點的代表；想重建春秋時代古庸國的景象，但卻也和其他類似的人造古城園區一樣，錯亂地蓋出各種明清宮。

但建設進度延宕，原訂2018年開幕到現在仍遲遲不見消息；同時在張家界旅遊集團董事長戴名清今年5月2日的「意外墜樓」身亡後，更讓整個營運的進度陷入完全不明的狀態。張家界官方更坦白表示，疫情之下大庸古城不可能開幕，能否力拚2021？無人可以保證。