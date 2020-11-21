「勞哥，我想認識你」！勞斯萊斯被「噴漆示愛」車主傻眼

白色勞斯萊斯被噴漆示愛。（取材自陝西都市快報）

陝西西安一名擁有勞斯萊斯的樊姓男子最近很火，今年7月份才因大水淹了他的勞斯萊斯登上版面，這回又因為愛車被人「噴漆示愛」，再次成為討論話題。

這名樊姓男子本身從事汽車 租賃行業，據陝西都市快報報導，樊先生當天和朋友聚餐，沒想到吃完飯下來一看，停在大門口的勞斯萊斯被噴成「勞哥，我想認識你」等字，讓樊先生哭笑不得。

事後發現噴漆的是一名戴著口罩的女孩。（取材自陝西都市快報）

報導指出，樊先生說，既然事情發生了，再生氣發火也沒用。今年7月份的時候，他的另一輛萊斯拉斯在金花隧道被淹，維修費用就達幾十萬。樊先生：「當初車被淹的時候，我就害怕萬一水把司機淹了，只要人沒事就好了，車可以修。」

樊先生說，這輛被噴字的勞斯萊斯他買了才一年，新車價是600萬元；他只好花了幾萬塊重新噴漆。事後，有人給樊先生發了幾張當時噴字者的照片，從照片上看，是一個戴著口罩的女孩，雖然看不清楚，但是樊先生準備找到她。

樊先生把這段遭遇發布到網上，迅速引來網友們的關注，不過有網友認為樊先生是在炒作，不然早就應該報警了；也有人批評這個噴車的女生拜金，還有人誇樊先生心態好，甚至還幫忙支招「貼個隱形膜唄」。

對網友的種種評論，樊先生表示，「網上說啥的都有，像當初勞斯萊斯被淹的時候，有網友說我閒的沒事幹，把車往水裡開呢，啥說法都有，沒必要在意。」不過大家千萬別學這位想交友的女士，噴塗他人車輛，涉嫌故意損毀他人財物，到時候交友沒交成，倒把自己人交進派出所了。