我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前線告急 全美每五家醫院就有一家人手不足

「消失的情人節」奪5獎 金馬獎最大贏家

「勞哥，我想認識你」！勞斯萊斯被「噴漆示愛」車主傻眼

中國新聞組／北京21日電
白色勞斯萊斯被噴漆示愛。（取材自陝西都市快報）
白色勞斯萊斯被噴漆示愛。（取材自陝西都市快報）

陝西西安一名擁有勞斯萊斯的樊姓男子最近很火，今年7月份才因大水淹了他的勞斯萊斯登上版面，這回又因為愛車被人「噴漆示愛」，再次成為討論話題。

這名樊姓男子本身從事汽車租賃行業，據陝西都市快報報導，樊先生當天和朋友聚餐，沒想到吃完飯下來一看，停在大門口的勞斯萊斯被噴成「勞哥，我想認識你」等字，讓樊先生哭笑不得。

事後發現噴漆的是一名戴著口罩的女孩。（取材自陝西都市快報）
事後發現噴漆的是一名戴著口罩的女孩。（取材自陝西都市快報）

報導指出，樊先生說，既然事情發生了，再生氣發火也沒用。今年7月份的時候，他的另一輛萊斯拉斯在金花隧道被淹，維修費用就達幾十萬。樊先生：「當初車被淹的時候，我就害怕萬一水把司機淹了，只要人沒事就好了，車可以修。」

樊先生說，這輛被噴字的勞斯萊斯他買了才一年，新車價是600萬元；他只好花了幾萬塊重新噴漆。事後，有人給樊先生發了幾張當時噴字者的照片，從照片上看，是一個戴著口罩的女孩，雖然看不清楚，但是樊先生準備找到她。

樊先生把這段遭遇發布到網上，迅速引來網友們的關注，不過有網友認為樊先生是在炒作，不然早就應該報警了；也有人批評這個噴車的女生拜金，還有人誇樊先生心態好，甚至還幫忙支招「貼個隱形膜唄」。

對網友的種種評論，樊先生表示，「網上說啥的都有，像當初勞斯萊斯被淹的時候，有網友說我閒的沒事幹，把車往水裡開呢，啥說法都有，沒必要在意。」不過大家千萬別學這位想交友的女士，噴塗他人車輛，涉嫌故意損毀他人財物，到時候交友沒交成，倒把自己人交進派出所了。

汽車

上一則

56歲大媽策畫1年逃家 視頻暴紅

下一則

中國內蒙滿洲里市現本土確診 封城管控、全民檢測

延伸閱讀

鄧倫現身西安粉絲暴動尖叫 保全崩潰摀耳

鄧倫現身西安粉絲暴動尖叫 保全崩潰摀耳

遭劫持10小時 陝西空姐急智奪車逃命

遭劫持10小時 陝西空姐急智奪車逃命
陝西男活埋79歲癱母判12年 老人獲救4個月後辭世

陝西男活埋79歲癱母判12年 老人獲救4個月後辭世
斂財？曾立牌位悼念李文亮 網紅道士遭道教協會除名

斂財？曾立牌位悼念李文亮 網紅道士遭道教協會除名

熱門新聞

王姓女教師和武姓男教師同年入職，女方婚前已和他發生性行為。(取材自微博)

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

2020-11-15 10:00

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

2020-11-20 08:00
周立齊因為2012年偷電動車被捕時說的這句「打工是不可能打工的」，一度被譽為不打工的「精神領袖」。（視頻截圖）

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

2020-11-14 10:00
涉案男子遭警方逮捕。（取材自民生觀點）

收費談不攏…3男花300元嫖娼 賣淫女不從遭輪姦

2020-11-20 12:00
網傳涉事護士的照片。（取材自微博）

畸戀!護士在副院長家樓頂上吊 遺書曝曾為他打胎

2020-11-17 08:00
小游和他的女兒與馬林一起用餐。（取材自觀察者網）

妻兒去世、昏迷住院親友無人理 獨居翁房產贈水果攤主

2020-11-17 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普長子小唐納 也確診染疫

川普長子小唐納 也確診染疫
入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分

入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分
翻盤無望！密州共和黨人見完川普 強調遵守法律不介入

翻盤無望！密州共和黨人見完川普 強調遵守法律不介入
喬州正式宣布白登獲勝！共和黨州務卿：數字不會騙人

喬州正式宣布白登獲勝！共和黨州務卿：數字不會騙人
美單日確診近19萬例 住院首次衝上8萬人

美單日確診近19萬例 住院首次衝上8萬人