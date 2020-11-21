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為此推延退？中國養老金缺口 上看10兆人民幣

中國新聞組／北京21日電
圖為安徽省黃山市盧村，一群老人家正在打牌娛樂。（中新社）
圖為安徽省黃山市盧村，一群老人家正在打牌娛樂。（中新社）

中國保險行業協會昨天發布研究報告指出，未來五至十年，中國養老金將出現8兆至10兆元（人民幣，下同，約1.22兆至1.53兆美元）的缺口，並且會再擴大。

中國養老金是否會破產，近年來引發民眾關注，中共中央日前發布「十四五」和「2035年遠景目標的建議」時，就曾明確指出「實施漸進式延遲法定退休年齡」，微博一名網友20日說：「延後退休的意思就是我們得遲領退休金。」

上證報中國證券網報導，中國保險行業協會昨天在廣州舉行年會，並發布「中國養老金第三支柱研究報告」。

該報告指出，中國養老體系當前主要儘管有第一支柱社保承擔，第二支柱雇主部分承擔，但第三支柱自行承擔的發展不足。報告預測，未來五到十年，中國預計會有8兆至10兆元的養老金缺口，並且會隨著時間擴大。

該報告稱，儘管中國資本市場高速發展，但整體市場深度不足，缺乏長線的、機構主導的投資資金；中國養老金第三支柱的發展仍處於初級階段，替代率、資產規模等都低於絕大多數成熟市場，在結構特點、市場有效性和政府管控程度上均有提升空間。

另據法廣報導，中國養老金缺口逐漸擴大，原因在於中國40年來實施計畫生育，導致中青年人口基數大減，讓繳付養老金的人變少、領養老金的人變多。加上官方不斷放出要把可領養老金的退休年齡向上提高的風聲，許多中壯年人因此擔心，自己每月要預先繳付、近15年來每年節節高漲的養老金，到老時也許根本領不到。

中國 退休金 保險

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