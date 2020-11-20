為妻還債、照顧她前夫父母、兒子… 浙男為了「一個家」 守諾20年

朱延成與陳勝琴在做飯。（取材自中新網）

贍養妻子的前公婆、照顧沒有血緣關係的兒子、還了妻子前夫欠下20餘萬醫藥費，還幫家裡建了新房、摘除低保戶…，20年前這個願意入贅的男人，埋頭苦幹的撐起陳勝琴一家人。有網民聽了他的故事覺得他好傻，但朱延成笑笑說：「家裡的困難只是暫時的，我看中的是陳勝琴這個人。只要肯吃苦，日子都會越過越好的，我們一家人在一起，這些債務都不算什麼。」

中國 新聞網報導，住在浙江湖州市長興縣煤山鎮新民村的陳勝琴，前夫是個油漆零工，因為一次意外中毒。陳勝琴奔波借來20萬元救治他。但前夫還是去世了，留下年邁的父母和一個2歲的兒子金金。

朱延成了解陳勝琴的家庭情況後，又動容又心疼，經常默默地幫助著她。慢慢地，陳勝琴也看到這個安徽小伙子的誠懇，願意與他共組家庭。結婚當天，朱延成向陳勝琴承諾會照顧兩老及孩子，「我們就是最親的一家人」、「家裡肯定會越來越好」。

因陳勝琴前夫醫療費 欠費太多，陳勝琴家被村裡認定為低保戶。為了盡早還清債務，朱延成不放過每個打零工的機會；在夫妻倆的努力下，5年後，38筆欠款全部還清。

後來，朱延成把原來的老樓房改建成三層小洋樓，幫助家裡摘除低保戶的頭銜，「雖然不是什麼豪華的別墅，但也是個像樣的家了」。

報導指出，再婚後，朱延成一直和妻子的前公婆住在一起。現在，兩老總是毫不吝嗇地在別人面前誇讚朱延成，「他就是我們的親兒子，沒有他，哪有我們老兩口現在這麼好的生活」。

朱延成沒有跟妻子生孩子，只為了讓兒子金金享受完整的父愛。起初，金金對父親離世、母親再婚無法接受。終於，在他讀高中期間，父子經過一次長久對話，讓朱延成等來了期待十幾年的一聲「爸爸」。