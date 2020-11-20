集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

曹譯文在視頻中展現給網友的都是「有錢的富二代」形象。（取材自紅星新聞／圖據《TATLER尚流》）

網紅曹譯文因經常分享「奢華名媛」生活在網路暴紅，日前她再發影片，表示瞞著家人，「我要去體驗搬磚小妹的一天，現場所有人不知道我是集團大小姐。」但她的舉動引起網民憤怒，有人指責是在炫富、嘲諷普通的打工者群體。

紅星新聞報導，曹譯文從2018年年末開始在B站等平台發布視頻，內容多為揭秘昂貴禮服、鑽戒等，塑造出一個「有錢的富二代」形象。

這回她所謂的「搬磚小妹的打工生活」遭到了網民的質疑，因為她在視頻中的表現更像集團大小姐的扮演遊戲。在她到達工地的時候，項目經理和項目監理等都親自出來迎接，而且，當有人提示她進工地前不戴頭盔要罰款時，她完全沒有隱瞞之意，轉過來對鏡頭稱「這個罰價還是我們定的」。

在幹活的過程中，工頭評價她是「消極怠工」，另一工友則評價她幹得「可以」。曹譯文則是衝著鏡頭說：「工頭的評價都帶滿了資本主義的酸臭味。」接著她說，「到時候房子收工的時候，我就跟爸爸說，我要哪一棟的哪一戶，因為那裡面有幾個釘是我釘的。」

在結束打工體驗後，工頭向曹譯文轉帳當天的工資200元，此時她竟曬出自己1550萬元的銀行存款，看到的工頭露出驚訝不已的神情。

由於這段畫面的鏡頭從不同角度多次切換，也被外界認為是故意擺拍的痕跡。此外影片甚至取名為《累嗎？累就對了，舒服是留給有錢人的》，被網民批評以傲慢的姿態總結這次的打工之旅。事後有疑似工地人員的網友評論稱，為了要迎接「大小姐」，前一天還特地加班打掃。

曹譯文在視頻中先後體驗了混凝土工、鋼筋工和普通木工等工作。（視頻截圖）

影片曝光後引起輿論撻伐，曹譯文出面道歉，稱「這個視頻無意消費工人及其他土木工程的從業者們，但我作為視頻創作者在選題時考慮不周，無形中傷害了土木人們，對此我誠懇道歉。」

遲來的道歉並沒有平息網民的憤怒，網友說，「現在的富二代是越來越沒腦子了」、「你爹媽抓住機遇勤勤懇懇小心謹慎在低調中發家致富，被你們自爆個稀巴爛」、「可能就是因為富二代傻才讓階級沒有那麼固化吧」、「消費真正的打工人這種行為真的噁心死了」、「原來大小姐就可以隨意消費普通人」。

網友也起底曹譯文一家，發現其父旗下建築公司為上海弘韜建設發展有限公司，目前身負過百條法律訴訟，包括施工合約糾紛、民間借貸糾紛、買賣合約糾紛等。