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燕窩？糖水？直播主辛巴又被打臉 打假人王海：是風味飲料

中國新聞組／北京20日電
有消費者質疑辛巴團隊在直播間售賣的茗摯品牌「小金碗碗裝燕窩冰糖即食燕窩」，是糖水而非燕窩。（視頻截圖）
有消費者質疑辛巴團隊在直播間售賣的茗摯品牌「小金碗碗裝燕窩冰糖即食燕窩」，是糖水而非燕窩。（視頻截圖）

直播主辛巴在直播間售賣的茗摯品牌「小金碗碗裝燕窩冰糖即食燕窩」，近日被消費者質疑是糖水而非燕窩。隨後，辛巴和徒弟在直播間展示了產品的檢測報告並現場試驗，證實產品沒有問題，但有「中國打假第一人」稱號的職業打假人王海，發文稱辛巴燕窩是風味飲料不是燕窩。

來源：YouTube

三言財經報導，視頻中，辛巴利用過濾勺從燕窩產品中濾出了一勺的絲狀實物，並稱這些都是燕窩。同時，辛巴表示，傾家蕩產也要告這些人誹謗，一些黑粉刻意針對抹黑自己。

燕窩品牌所屬公司11月6日還發布律師聲明稱，此次發出的商品均為合格正品，對於惡意剪輯視頻、採用誤導性用語歪曲事實並傳播，惡意中傷品牌產品者，將追究到底。

但據SGS產品檢測報告結果顯示，該燕窩只有74毫克/公斤的唾液酸，即0.0074%/公斤。而真正的特級燕窩每公斤的唾液酸含量應該不低於10%。

而據「茗摯燕窩」營養成分表顯示，該產品蛋白質含量為零，不符合燕窩各等級質量規定中「燕窩中的蛋白質含量約在30%-50%之間」的標準。包裝顯示，產品的主要配料為純化水、冰糖、燕窩、海藻酸鈉、乳酸鈣。且據「茗摯燕窩」的包裝標識顯示，產品類別為「風味飲料」。

隨後，還有媒體曝光這款燕窩的成本價為4.2元，而在辛巴的直播間該產品的售價達到了40多元。

王海14日發文稱，真相：1、辛巴燕窩是風味飲料不是燕窩，2、辛巴的風味飲料屬於不符合食品安全標準的食品，消費者可要求退一賠十，3、若進價4.2元，忽悠消費者說賠錢賣、貼錢賣屬於欺詐。

辛巴在直播間展示了產品的檢測報告，並現場試驗證實產品沒有問題。（視頻截圖）
辛巴在直播間展示了產品的檢測報告，並現場試驗證實產品沒有問題。（視頻截圖）

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