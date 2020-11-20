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研究「武則天她媽在欽州」 廣西靈山成立工作組被罵沒文化

記者林則宏／綜合報導
廣西靈山縣人民政府這份文件名稱，近日引發網友熱議。（取材自瀟湘晨報）
廣西靈山縣人民政府這份文件名稱，近日引發網友熱議。（取材自瀟湘晨報）

微信朋友圈、新浪微博等多個網路平台，19日瘋傳廣西靈山縣人民政府辦公室一份紅頭文件，文件標題竟大剌剌寫著「靈山縣人民政府辦公室關於成立『武則天她媽在欽州』歷史文化研究工作組的通知」，被不少網友痛罵：項目名稱也太沒文化了。

據瀟湘晨報報導，對此，靈山縣文化廣電體育旅遊局副局長、「武則天她媽在欽州」歷史文化研究工作組辦公室主任勞德聯19日受訪時證實，「武則天她媽在欽州」歷史文化研究工作組的成立屬實，正搜集材料。

勞德聯還說，「武則天她媽就是她媽，我們選擇用客觀事實直白表述，網友、各界人士熱議也沒關係。」

前述這份通知稱，為進一步推動「武則天她媽在欽州」歷史文化研究，挖掘靈山歷史文化遺產，豐富靈山歷史文化底蘊，保護和傳承靈山歷史文化，經縣人民政府同意，決定成立「武則天她媽在欽州」歷史文化研究工作組。

通知還公布了「武則天她媽在欽州」歷史文化研究工作組成員名單，總協調為靈山縣人大常委會主任丁奇遠，組長為縣委常委、宣傳部部長、副縣長黃春柳。該工作組下設辦公室和四個專項工作組，辦公室設在縣文化廣電體育旅遊局，負責統籌協調各專項工作組開展工作。

此事一經報導，隨即引發網友熱烈討論。不少網友表示，乍看還以為是在罵人。還有網友嘲諷，「她媽有點不太正式，應該改成她娘」，有人則建議改成「武則天她媽媽在欽州」可能會好些。

還有網友稱，廣西明年可以考慮再成立一個「武則天她爸在哪裡」的工作組，但隨即有人問，那武則天她舅呢？武則天姥爺，姥姥不生氣嗎？

由於輿論反應太差，靈山副縣長黃春柳隨後出面表示，此事揭示當地相關工作環節不夠嚴謹，已決定對該工作組名稱進行更改，從「武則天她媽在欽州」改為「武利歷史文化研究工作組」。

靈山縣政府新聞辦微信公眾號也發布聲明稱，由於工作不嚴謹，考慮不全面，導致該項工作引起網絡熱議，對此深表歉意。

武則天畫像。（取材自百度百科）
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