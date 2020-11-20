人被吹跑！中國東北迎暴風雪 鐵路停駛、學校停課

內蒙古民族大學一名學生，18日因受強風雪吹襲，硬生生被吹著走。（視頻截圖）

今冬中國 首輪大範圍雨雪天氣日前進入最強時段，中央氣象台昨天發布暴雪黃色預警，黑龍江、吉林、內蒙古等地出現暴雪到特大暴雪不等天氣，部分地區則下大暴雨，導致哈爾濱和長春市中小學停課、部分列車停運、航班取消。北京 山區亦迎來入冬以來第一場雪。

積雪高度快超過小客車的一半。（取材自微博）

中國東北地區18日進入今年冬天第一波暴風雪最強時段。（新華社）

央視報導，黑龍江昨天凌晨開始連發20個暴雪預警，並發布全省範圍的暴雪紅色預警，氣象災害四級應急響應為二級。中國鐵路哈爾濱局集團有限公司宣布，哈爾濱、牡丹江、齊齊哈爾、佳木斯等地開往吉林、琿春、北京、煙台等方向的30對旅客列車停運。哈爾濱機場 昨天取消187架次，中小學幼兒園停課一天。

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吉林省方面，昨天發布暴雪橙色預警，全省高速公路入口昨天因路面結冰而關閉。長春機場昨天取消航班85架次。省會長春市區多棵樹木結冰折斷，導致車輛被砸毀；部分車門甚至被凍結，難以打開。市內軌道交通部分號線臨時停運，路上的雕像也被凍出「鼻涕」和「眼淚」。此外，市內部分地區停水、停電，供熱也受到影響，中小學亦停課一天。

路上的雕像因嚴寒的天氣被凍出「鼻涕」和「眼淚」。（取材自微博）

路上的雕像因嚴寒的天氣被凍出「鼻涕」和「眼淚」。（取材自微博）

遼寧省降雨量預計將創1951年以來同期最高紀錄，瀋陽、鞍山等地仍有降雪，陸地陣風可達8至10級。內蒙古自治區則在通遼和赤峰一帶出現最大降雪，從18日上午10時開始至今總降水量達到43.2毫米，也是同期最強的一場降水。

根據網路視頻顯示，內蒙古民族大學一名學生，18日因受強風雪吹襲，硬生生被吹著走，還可見幾名學生在後方階梯上緊抓欄杆防止被吹走。

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此外，北京山區17日晚間8時後迎來第一場雪，平谷區、懷柔區、延慶區等地飄起了雪花。