天津增4確診！小區升高風險、封醫院

圖為日前在傳出有新增新冠肺炎病例後，天津濱海新區隨即漏夜對居民展開核酸檢測。（新華社）

天津市東疆港區瞰海軒小區日前出現三例本土無症狀感染者後，昨天再驗出四名人員核酸檢測 陽性，已轉往醫院進一步診斷。目前，該小區已升級至高風險地區，並與病例相關的泰達醫院等場所一同實施封控。據天津市疾控中心表示，這四人早前曾進行另一次核酸檢測，但當時結果均為陰性。

新京報報導，泰達醫院昨天晚間緊急停診，並要求人員停止進出。當地童心小耶魯科技大學幼兒園等相關場所也已封控，感染者的密切接觸者正在隔離檢查。市疾控部門會同濱海新區按照相關工作規範，開展進一步調查處置工作。

來源：央视新闻 YouTube

津雲客戶端報導，新增的四名感染者皆住在瞰海軒小區。感染者1號為61歲男子楊某，自述日常多在家中及小區內活動。楊某15日曾自駕 前往河北省唐山市灤南縣，期間有購藥、與朋友就餐行程，隔天返家後，又開車去接孫女回家。17日楊某開車前往泰達醫院陪兒子就診，隔天再開車送孫女上幼兒園後返家，當天因瞰海軒小區被調整為中風 險地區，小區居民再次進行核酸檢測和血清學抗體檢測，19日，楊某核酸檢測結果為陽性，血清學抗體檢測結果為陰性。

感染者2號為楊某的59歲妻子杜某，與楊某、孫女同住。杜某日常乘私家車接送孫女上下幼兒園。18日二次檢測，19日核酸檢測結果為陽性，血清學抗體檢測結果為陰性。

楊某與杜某的孫女就讀濱海新區的童心小耶魯科技大學幼兒園蒙一班，19日核酸檢測結果為陰性，無發熱、咳嗽等症狀。

天津的新冠病毒疫情已在社區傳播，接連出現本土感染病例。圖為泰達醫院及周圍道路被封鎖。（視頻截圖）

感染者3號為22歲男子申某，是前兩位感染者居住的小區19號樓園林管理人員，居住於濱海新區陝西道某小區職工宿舍。申某12日曾出現發熱症狀伴有乏力，自行服用退燒藥，次日退燒，未就診。19日核酸檢測結果為陽性，血清學抗體檢測結果為陰性。

感染者4號為楊某的35歲兒子，住在楊某對門，與妻子趙某同居，15日、16日至天津泰達醫院掛泌尿科急診。17日他再次前往天津泰達醫院就診，並自述曾有呼吸道症狀，由泌尿科轉診至呼吸內科，並於單間病房治療，19日核酸檢測為陽性。其妻核酸檢測結果為陰性。