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門口拍張照也好…電影取景 千島湖這所鄉村小學成網紅

中國新聞組／杭州19日電
富文鄉中心小學很親近大自然。（取材自杭州網）
富文鄉中心小學很親近大自然。（取材自杭州網）

浙江杭州市千島湖附近的一所鄉村小學，由於在今年國慶檔電影「我和我的家鄉」中出鏡，一夕成為網路上最紅的學校。

錢江晚報報導，淳安縣富文鄉中心小學的姜校長表示，萬萬沒想到，電影上映後，學校會因此成為網紅，每天來打卡的遊客絡繹不絕，有外地家長跟她了解轉學事宜，甚至還有人打聽學校周邊的房價，似乎要把這裡當學區房了。由於上課時間學校禁止入內，許多人在門口拍張照也好。

這所最美鄉村小學不僅外型漂亮，內部設計也很有巧思。教室兩面採光，寬敞而明亮，除了教師辦公桌，這裡還有一件普通學校沒有的家具——長沙發，是給孩子們課餘小憩的地方。走廊上掛滿了各式各樣的畫，多數出自淳安縣各中小學美術老師的手筆。

姜校長說，「作為一種美育熏陶吧」。耳濡目染的結果是，上回全校做調查，一半孩子將來想當設計師。今年剛畢業的幾位同學，還給母校留下了自己的作品。

教學樓裡處處都隱藏著驚喜。比如，上下樓可以不走樓梯，不僅有攀援網，每層樓之間都有滑梯；樓梯轉角還有象棋桌和圍棋桌。很多孩子都是下課圍觀學長們下棋，看著看著學會的。此外，校園還有木工房、攀岩牆、陶藝間、手工坊，甚至小菜園。

這所小學漂亮校舍的背後，正在推動著一項實現鄉村教育「換道超車」的教育改革。一位媽媽說，「我本來想送孩子去縣城讀書，但又擔心那裡的學校課業壓力大。後來，親戚建議我就近來這裡讀，可以慢慢來」，她還沒看過「我和我的家鄉」，不過已接到許多親戚朋友的電話，羨慕她家娃在網紅學校上學。她說：「啥紅不紅的，學校一直長這樣啊。我就覺得，現在孩子每天上學都挺開心，挺好的。」

另一位媽媽帶個女兒從寧夏銀川來這裡念書，「在這裡讀書還有一個好處，孩子可以充分親近大自然」，「真希望這樣的學校可以更多些，童年很寶貴，孩子的健康比成績更重要」。

中心小學因為電影「我和我的家鄉」成為網上最火的學校。（取材自錢江晚報）
中心小學因為電影「我和我的家鄉」成為網上最火的學校。（取材自錢江晚報）
中心小學看上去色彩繽紛，像童話世界。（取材自微博）
中心小學看上去色彩繽紛，像童話世界。（取材自微博）
這所最美鄉村小學還有以兒童為中心的「內在美」設施。（取材自錢江晚報）
這所最美鄉村小學還有以兒童為中心的「內在美」設施。（取材自錢江晚報）

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