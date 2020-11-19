上海女裝闊？月薪1200 貸9萬上健身私教課

舒適堡官網截圖。（取材自北青網）

40多歲的上海市民李女士，為了減肥、健身 ，向某健身中心購買健身私教課，總價高達60萬元（人民幣，約9萬美元 ）。李女士月薪約8000元（約1200美元），每月需還貸三、四萬元，而且李女士後來被診斷出罹患肝血管瘤，不能做激烈運動，於是向健身房要求解約，後者堅持扣除20%違約手續費。雙方協商不成，鬧上法院。

北青網報導，網友認為李女士借錢玩私教，是裝闊行為，根本是「傻B」。據了解，李女士共買了747節私教課，金額62萬3300元（約9.5萬美元），大部分是通過兩家貸款 機構和4張信用卡透支完成支付的，私教課程一度排到了2034年。

她表示，因為一次性購買有優惠，於是買了這麼多私教課。當時對方說可以用平安普惠、微粒貸等貸款，所以一時衝動消費，後來貸款還不出來，就想到要去退。

李女士稱，8月12日經醫師診斷自己患上了肝血管瘤，醫囑禁止劇烈運動，但8月22日還最後一次去做健身，因為私教說後面的課程不做劇烈運動，但因為每個月要還那麼多錢，就想著要把購買的課程退掉。

健身房稱李女士購買的私教課已用了40逾萬元，目前剩餘為20萬8600元（約3.1萬美元），依照合約要扣除20%手續費，也就是退還80%。李女士無法接受，訴諸法律。

李女士向法庭提交了工資明細，顯示她每月工資收入僅8000餘元，而每月需為小微貸款和銀行信用卡還貸三、四萬元，她表示自己已無償還能力。

李女士指出，雙方的爭議焦點在於餘款退還是不是要承擔20%的違約責任。李女士認為，這不是因違約而造成的合同解除，而是因為原告的身體出現了問題，醫囑要求原告避免劇烈運動，所以不是違約，不能適用定金罰則。