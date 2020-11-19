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買到賺到？深圳豪宅開賣首日 1.3萬買家捧450億瘋搶

中國新聞組／北京19日電
地段好、學位好，華潤城四期一開盤就造成搶購。（取材自中國基金報）
地段好、學位好，華潤城四期一開盤就造成搶購。（取材自中國基金報）

讓深圳土豪們等了一年的南山區網紅盤，華潤城潤璽一期（華潤城四期）終於揭開面紗。由於由於一二三期的造福效應太強，華潤城四期僅僅一天就收到了1萬3000多個買家的保證金共計450億人民幣，強大的消費力令網民嘖嘖稱奇。

中國基金報報導，11月16日晚間，華潤城潤璽一期獲批預售證，並在住建局官網公示。本次備案房源有住宅和商業產品，住宅位於1、2、3、4棟，共1171套；商業位於6棟，共10套。

其中，住宅戶型建面約96.3-207.8㎡，均價13.1萬/㎡，單價區間在12-14.4萬/㎡，總價在1184-2983萬/套。

商業戶型建面約23.9-27.6㎡，均價25萬/㎡，單價區間在23.2-25.5萬/㎡，總價在589.7-612.7萬/套。

華潤城位於南山區深南大道與銅鼓路交匯處，是大衝舊改項目，涉及改造的各類建築物達1400多棟，體量之大，名列深圳在建城中村舊改之最。

自帶24萬㎡的商業萬像天地，包含有大型商場、巨幕影院、人文劇場、藝術長廊等等，滿足業主日常生活、娛樂、購物所需。

潤府共分5期開發，以半圍合式布局沿華潤城外圍而建。華潤城四期沒有延用潤府，而是改名為潤璽一期，據說產品定位更為高端。潤璽一期建設用地面積約2.49萬㎡，總建設面積約24.8萬㎡，計容面積約16.5萬㎡，容積率為6.6，由4棟高層住宅和1棟幼兒園組成，合計1171戶。

這個盤關注度這麼高，因為它的優點非常明顯。一是地段好，位於南山科技園內，行業巨頭雲集。二是學位好，對口南外科華學校。

因為新房受限價政策管制，二手房管制空間要寬鬆很多，目前，此處的二手房的掛牌單價已經接近18萬。

報導指出，除了有條件的搖號，銷售方案公示，項目於11月17日-2020年11月19日進行記。此次共備案均價13.2萬/㎡，單價區間12.01-14.47萬/㎡，總價區間1184-2984萬。此價格為包含裝修費。

按潤四戶型面積最低100㎡計算，入手一套最少穩賺500萬，因此也創下四期僅僅一天就收到了1萬3000多個買家捧上450億人民幣保證金的開盤見喜。

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