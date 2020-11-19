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24歲正妹女教師穿熱褲短裙上課 家長怒轟：枉費為人師表

中國新聞組／北京19日電
年僅24歲的楊姓女教師，因為外型亮麗、身材姣好，加上穿著暴露，在課堂上很難不成學生們的關注焦點。(取材自微博)
年僅24歲的楊姓女教師，因為外型亮麗、身材姣好，加上穿著暴露，在課堂上很難不成學生們的關注焦點。(取材自微博)

傳統觀念認為一個老師要做到「為人師表」，穿衣打扮都要保守得體，才能稱得上是一位好老師。日前中國有一名年僅24歲的幼教老師新鮮人，因為穿搭風格太亮眼的關係，因而引發家長群的討論關注，甚至被家長痛斥「完全沒有老師的樣子」。

聯合新聞網報導，這名楊姓女教師外型亮麗、身材姣好，白皙的皮膚配上鵝蛋臉、小蠻腰和修長美腿，加上穿著暴露，很難不成他人的關注焦點。從畫面中可以看到，老師穿著短袖上衣搭配白色熱褲，轉身背對學生寫黑板，展現「超殺背影」。另一張照片則是穿著黑色緊身套裝，凸顯纖瘦的腰身，站在講台前，短裙底下的細長美腿讓人大飽眼福。

楊老師很快成為校園裡的關注焦點，甚至穿衣風格還傳到家長群組，不免引發爭議。有家長認為老師這樣穿「完全沒有老師該有的樣子」、「真枉費為人師表」。有家長認為當老師就應該要穿得簡樸保守一點，才能成為眾人的榜樣。

當然也有部分思想比較開明的家長，出面替楊老師緩頰說「要怎麼穿是老師自由吧」、「人家年輕漂亮，當然會想要穿得美美的」。面對家長正反兩極的議論，楊老師表示要怎麼穿衣服是自己的自由，由不得他人評論，這讓家長們更火大了，最後動員校方出面調解，才化解老師、家長間因「穿著」而引發的糾紛。

楊老師很快成為校園裡的關注焦點，甚至穿衣風格還傳到家長群組，不免引發爭議。(取材...
楊老師很快成為校園裡的關注焦點，甚至穿衣風格還傳到家長群組，不免引發爭議。(取材自微博)

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