才退出武林…「太極大師」馬保國將拍電影 網：真要看演技了

圖左至右依次是鄭陽、馬保國、演武堂創始人王建剛。(取材自微信)

自稱「渾元形意太極拳掌門人」的馬保國又有新消息了，他15日才剛發布「馬老已回歸平靜生活，遠離武林是非圈子」的聲明，僅僅過了兩天，他又高調宣布從影。

來源：YouTube

69歲的馬保國揚名傳統武術界，卻在今年5月一場搏擊賽中，僅不到30秒，就遭未受過專業訓練的搏擊愛好者王慶民擊倒三次，最後一次更是呈現屍體式躺平，瞬間淪為笑柄。

紅星新聞報導，帳號主體為山東演武堂影視傳媒有限公司的公眾號「演武堂」17日對外發布消息稱，馬保國16日正式確認參與院線電影 「少年功夫王」的拍攝錄製工作。

馬保國在視頻中說，被「少年功夫王」的主旨和精神內核所吸引，「它歌頌的是中國 傳統功夫，歌頌的是中國傳統文化，是為國家說話，是為民族爭光」；二是因為「我愛國」；三是與個人習武經歷有關，「我從七歲開始，就開始練中國傳統功夫，跟我父親抗日老戰士練山東馬家功夫」。

視頻中，馬保國現場展示了閃電五連鞭和連三錘，並希望觀眾能夠為電影捧場。

對於馬保國即將拍電影，有網友表示，「馬老師以前的功夫靠演技，現在考驗演技的時候到了。」微博網友「過河小馬哇」說：「不用演，站那都是戲。」業內人士表示，一部電影的成功背後有很多因素，影片質量是關鍵，切勿盲目跟風和惡意炒作。

據報導，電影「少年功夫王」的編劇、導演 是鄭陽。公開資料顯示，鄭陽出生於山東日照，其代表作品有電影包括「紙相機」、「神通佛影」與「父親的老船」等，「神通佛影」於2014年在全國上映，豆瓣評分僅為3.5分。

「演武堂」公號表示，「少年功夫王」將在寒假期間開拍，馬保國將在劇中與香港影星袁祥仁有精采的打鬥場面。從目前曝光的劇情來看，影片將講述失去父親的少年張小龍，為了家庭的希望，為了減輕媽媽的負擔，也為了自己的功夫夢，克服生活中和學習上的各種困難，堅持每天訓練，最終參加了少年功夫王大賽，在拳台上贏了對手，也贏得了對手尊重的故事。