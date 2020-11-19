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因顏值暴紅！藏族小伙簽約進國企 月薪3500人民幣

中國新聞組／北京19日電
有網民翻出丁真的舊照，如這張凌亂的六四分劉海恰好暴露不太優秀的髮際線，沒有了光線輔助，臉也變得枯黃乾癟。（視頻截圖）
有網民翻出丁真的舊照，如這張凌亂的六四分劉海恰好暴露不太優秀的髮際線，沒有了光線輔助，臉也變得枯黃乾癟。（視頻截圖）

最近抖音有一個很火的小伙子，叫丁真，是2000年出生的藏族小伙，生活在四川省甘孜州理塘縣的他，可能沒有想到自己會因為高顏值而火爆全網，並以月薪3500元人民幣(約534美元)簽約國有公司。但他剛暴紅就翻車，舊照被扒，網民大呼幻滅。

來源：YouTube

紅星新聞報導，其實，丁真的走紅真的可以說是一個意外，攝影師之前拍過丁真的父親，沒有紅。拍過丁真的弟弟，也沒有紅，而那天恰巧是丁真的弟弟不在家，攝影師就拉來了丁真臨時頂替。

如果單看顏值的話，丁真比不上娛樂圈的男明星，但是他清澈的眼神和純真的笑容屬實令人過目難忘，所以一時之間大家都對他有很高的關注度，有人甚至表示他「眼睛裡有星星」。

可以說是「有意栽花花不發，無心插柳柳成蔭」，丁真意外地走紅了。

據報導，理塘縣文旅體投資發展有限公司（理塘文旅公司）18日證實，之前丁真已經和該公司簽約，成為該公司的正式員工。

該公司工作人員稱，理塘文旅公司是理塘縣國資委下屬國有公司。

該公司副總高曉平透露，丁真和公司一共簽訂了兩份合同，一份是勞務合同，一個是代理合同。「勞務合同大致就是他需要為理塘和甘孜的旅遊出力，每個月有五險一金，3500元。」

高曉平說，丁真有三個願望：不想被外界過多的打擾他的生活，影響他的家人；希望為理塘、甘孜州旅遊宣傳貢獻力量；他也想學習。

丁真因為高顏值而火爆全網。（視頻截圖）
丁真因為高顏值而火爆全網。（視頻截圖）

針對網路上一些傳言陳丁真並未讀過書，高曉平也澄清稱，丁真接受過義務教育，只是當時的辦學條件不是特別好，加上語言環境，他的漢語水平不是特別好，他的藏文寫得很好看。

另據報導，日前各論壇突然開始流傳丁真的舊照，網民大呼幻滅了。看這些照片，確實是不打上丁真的標籤，都認不出是本人的水平。比如一張是凌亂的六四分劉海恰好暴露不太優秀的髮際線，沒有了光線輔助，臉也變得枯黃乾癟。再對比出圈的那個短視頻，也難怪有人覺得幻滅了。

而在這次舊照大曝光中，真正掀起軒然大波的，其中是一張豎中指的照片。有網民表示，不能容忍。但有網民發現藏族豎中指並不是鄙視的意思，意思是很普通、沒有意見，代表第三等。

丁真比中指的舊照被翻出來。（視頻截圖）
丁真比中指的舊照被翻出來。（視頻截圖）

攝影 人民幣 六四

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