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董明珠「自戀」令格力成長受阻？ 浙江碩士生寫論文研究她

中國新聞組／北京19日電
浙江工商大學有碩士生寫論文研究董明珠，從她的自戀行為分析對企業經濟影響。（取材自澎湃新聞）
浙江工商大學有碩士生寫論文研究董明珠，從她的自戀行為分析對企業經濟影響。（取材自澎湃新聞）

最近一篇名為「CEO自戀及其經濟後果研究」的碩士論文引起關注，該文在研究格力電器董明珠後指出，董明珠傾向採取冒險決策和固執己見的自戀人格表現，導致格力電器多元化失敗，使得格力電器至今仍未找到新的增長點。對成熟企業來說，CEO自戀弊大於利。該特殊取材的論文令許多網友大讚奇葩，瞬間帶動不少論文閱讀率。

財經直通車報導，該碩士論文來自浙江工商大學陳姓研究生所作。該生在摘要中指出，自戀是CEO身上常見的特質。自戀領導中的破壞型領導更容易出現在權力距離、集體主義和不確定性規避程度高的國家並導致嚴重後果。因此，對於CEO自戀的研究是十分有必要的。

該生認為，中國企業存在著較嚴重的內部人控制，CEO甚至是企業實際控制人。所以格力電器為例，深入剖析CEO 自戀如何導致內部人控制，以及其將會對企業的業績產生何種影響，希望能夠為資本市場各類投資者提供些許借鑑和建議。

該生探究了董明珠自戀人格的形成過程和環境，包括其自身的工作經歷和公司治理環境，指出在特定的公司治理環境下，CEO 自戀更容易發揮其對企業的作用力。

論文列舉了格力電器對董明珠崇拜的典型事例，例如要求員工和經銷商訂閱董明珠自傳、專門為董明珠而製作的歌曲、會議室牆上掛上董明珠個人照片、在主題牆上提及董明珠個人事蹟…。

文中分析了董明珠的自戀人格對格力電器業績的影響情況，在衡量其CEO自戀程度的基礎上，總結董明珠的三大表現行為：渴望支配性權力、採取冒險決策及固執己見。

本文認為在格力電器發展的初期，董明珠憑藉其過人的銷售能力以及大膽創新的決策能力，帶領格力電器從競爭激烈的空調市場中脫穎而出。然而，董明珠傾向於採取冒險決策和固執己見的自戀人格表現，導致格力電器多元化失敗，使得格力電器至今仍未找到新的增長點。

根據CEO自戀程度與企業所處的發展階段不同，論文指出，對於處於導入期或成長期的企業，CEO自戀可能利大於弊；而對於處於成熟期或者衰退期的企業而言，CEO自戀可能弊大於利。論文最後並提出建議，企業選拔CEO應考量其人格特徵，同時通過激勵機制降低CEO自戀對企業的影響。

CEO 投資 中國

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