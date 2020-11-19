廁所標誌…小男生在偷窺 上海網紅餐廳「創意」挨罵

發達盛粵菜小酒館洗手間標誌設計。（取材自澎湃新聞）

近日，上海網紅餐廳「發達盛粵菜小酒館」的一個洗手間標誌竄上微博 熱搜，洗手間標誌是將一個男性小人趴在擋板上方偷看女性小人的模樣，讓網民和用餐顧客看了覺得「不舒服」，老闆則回應「這是一種幽默，你們不懂吧」，惹來網民眾怒。目前，涉事餐廳已公開致歉並拆除了標誌。

澎湃新聞報導，「發達盛粵菜小酒館」在洗手間設立的標誌，設計成一個男性小人爬上洗手間擋板偷看旁邊的女性小人，引發爭議。有網民同老闆在同一個跑步群，發出圖片表示不舒服，老闆回應稱，「這是一種幽默，你們不懂吧」，自此引發強烈爭論，群裡甚至發起「這個標誌冒犯你了嗎？」的投票 ，針鋒相對的對話迅速蔓延至社交網絡，這個標誌也被頂上微博熱搜。

微博上，表示憤慨的網民遠遠高過認為是幽默的網民。網民留言稱：這樣的「性騷擾」標識其實不止是冒犯了女性，而且冒犯了男性，把男性的形象刻板在了一個「不尊重他人」、「會去偷窺女性上廁所」，「我覺得男性同胞更應該去打差評啊」。也有網民稱，這個標誌在其他地方也曾出現，只是讓大家輕鬆一下，不必大驚小怪。

報導指出，17日下午，涉事餐廳「發達盛粵菜小酒館」公開致歉並表示，自己的認知局限以及考慮欠缺，為廣大顧客帶來了不適與困擾，已於18日拆除了該男性小人標誌。

企查查App顯示，發達盛粵菜小酒館運營公司為上海曾士餐飲有限公司，公司法定代表人為ZENG WEI-LI，公司唯一股東為ZENG SI CONG（美國 ），公司曾因占道經營、未辦理餐廚垃圾申報手續被罰款，分公司曾因不能提供進貨來源被處罰。