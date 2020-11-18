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法拉利撞上飛機 網議修理費誰貴

記者賴錦宏╱綜合報導
浙江義烏一輛紅色法拉利跑車直撞上一架停在機場的小型飛機。（取材自微博）
浙江義烏一輛紅色法拉利跑車直撞上一架停在機場的小型飛機。（取材自微博）

浙江義烏機場附近日前發生一宗離奇車禍，一輛紅色法拉利跑車直撞上一架停在機場的小型飛機；法拉利車頭損壞嚴重，車頭撞入飛機側面，飛機機翼受損，所幸沒有人員傷亡。網友調侃：「我還以為現在的法拉利也會飛了。」「不知法拉利修理費貴？還是飛機貴？」

影音來源：YouTube

據界面新聞報導，義烏機場附近一輛法拉利跑車突然衝進護欄，從側邊撞上了一架停泊中的小型飛機，跑車前半部車身都卡進機底，引擎蓋掀起，車頭幾乎全毀，模樣慘不忍睹，之後被拖車載走；而小型飛機機翼也受損。

警方指，被撞的小型飛機是一架廢棄20年的飛機，不過飛機管理單位近期正計畫為它做一次維修，未料會發生這種事。目前飛機管理單位正對飛機進行檢查和維修費估算，儘管已停放在機場20年，但維修費仍然昂貴。

報導指出，這宗離奇車禍也引起網友熱議，紛紛好奇誰的維修費比較貴，又留言稱「震驚！法拉利追尾飛機」、「那麼問題來了，法拉利貴還是飛機貴」、「這個法拉利想追飛機吧，結果追得太快都刹不住車」。

網友熱議：「我還以為現在的法拉利也會飛了」、「這是交通事故還是航空事故」、「兩個有錢人之間的事故，我不配評論」。

機場 車禍 YouTube

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