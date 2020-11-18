央視批煞風景 荊州關公像涉違建將遷 網轟浪費

湖北荊州巨型關公雕像遭央視點名「煞風景」，將強制遷離。（取材自央視）

三國時期，關公大意失荊州。湖北荊州想打「關公牌」，花了人民幣 15億元（約2.2億美元 ）開建總高達57.3米，相當17層樓高的關公像，沒想到四年來景區入不敷出，近日更被判定限高違建，也被央視點名「煞風景」，逼得荊州當局緊急回應，稱將遷離。對此，網友笑稱「荊州大意失關公」。

影音來源：YouTube

湖北省荊州市在古城歷史城區建造荊州關公義園，以人民幣1.7億元申請建造神像基地，之後未批先建，以關公在世58年增蓋58公尺高、外貼青銅片每片重達150公斤有4000多塊、關公像總重逾1200公噸，其中，關公手拿的青龍偃月刀長70公尺、重達136公噸，當時動用5萬噸級吊車才能吊起，總造價人民幣15億，蓋了世界最重、最高的巨型關公像，成為荊州的地標。

荊州關公像最近被舉發是未批先建，總高57.3米，不但違反限高24米規定，還遠遠高於10.2米的古城牆；據了解，關公像設計高度曾高達88米，後因離古城太近，在論證城牆和關公像的空間關係後，才最終確定了目前的高度。

中央住房和城鄉建設部直接點名破壞了古城風貌和歷史文脈，荊州市政府17日在官方微博帳號荊州發布表示，雕像違建將搬移，已針對「搬移選址」方案進行諮詢論證。此外，荊州關公像也遭央視《焦點訪談》點名「煞風景」。

三國時期關羽一統漢室江山在荊州功敗垂成，巧合的是，1800年後荆州打「關公牌」的如意算盤，只能黯然落幕。

據了解，荊州市目前正按照中央、省有關部門要求，組織邀請規畫、建築、雕塑 、文物保育等方面權威專家，對關公雕像搬移選址方案作諮詢，依法依規、科學制定搬移方案。

但這一計畫又遭到眾網友大罵浪費，「那是不是該查一查為什麼會建成，這麼大一個關公像，幾年了才說是違建……建的時候花1.7億，現在來說違建要移走，又花1.7億？錢從哪裡來啊，老百姓交的稅就用在這種地方了？」