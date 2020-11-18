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冷鏈「物傳人」專家：收海外包裹先消毒

中國新聞組／北京18日電
中國疾控中心專家表示，收海外包裹會有收到病毒污染包裹的風險。(中新社)
中國疾控中心專家表示，收海外包裹會有收到病毒污染包裹的風險。(中新社)

疫情以來，10餘省市在進口冷鏈食品或包裝物上檢出核酸陽性。海淘包裹會把病毒傳染給人嗎？央視報導，中國疾控中心專家表示，海淘確實有收到病毒污染包裹的風險，為減少風險，在收到包裹後，可酒精擦拭外包裝，處理完包裹後要洗手，不能用接觸包裹的手去做摳鼻揉眼等動作。

據報導，中國近日接連在冷鏈環境中檢出新冠病毒，並明確發現有「物傳人」的情況。中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮建議，市民取得來自高風險地區的速遞後要先消毒，購買冷凍食品時盡量避免用手直接觸碰，做好自我防護。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友也提醒，從海外地區購物確實有收到病毒污染包裹的風險。若要減低感染風險，市民收取包裹後應用含酒精的濕布或濕紙擦拭外包裝，處理包裹後要洗手，避免在接觸包裹後用手觸碰眼鼻。

報導引述張伯禮表示，國外疫情日益嚴重，無症狀感染者增加，加上漸入冬季天氣寒冷，新冠病毒在污染物體表面存活時間延長，因此嚴防境外輸入除了防人，亦需要防物。 

張伯禮建議，速遞員應佩戴口罩、手套，做到無接觸送件。市民取收來自海外高風險地區的郵件、包裹後先進行消殺，並在室外空曠處放置一段時間方可打開。其次，購買冷凍食品時要避免用手直接觸碰，並採用獨立封閉包裝儲存；不要食用生冷海產品，需充分煮熟後再食用；食品加工處理時注意生熟分開。

報導引述吳尊友稱，冬天低溫環境類似於冷鏈運輸的環境。物品傳播病毒取決於兩個因素，若物品污染嚴重及人員多次反覆接觸，感染率就會變高，相反則傳播概率低。他又指，負責傳遞境外包裹的速遞員是高風險的感染人群，有關人士必須要注意戴口罩，注意手部衛生，同時要定期做核酸檢測

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