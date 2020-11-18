長征5號垂直轉運 嫦娥5號最快下周奔月

長征五號遙五運載火箭和嫦娥五號探測器17日在中國文昌航天發射場完成技術區總裝測試工作後，垂直轉運至發射區，計畫於11月下旬擇機實施發射。( 新華社)

中國 長征五號遙五運載火箭和嫦娥五號月球探測器17日在文昌航天發射場完成技術區總裝測試工作後，垂直轉運至發射區，計畫於11月下旬擇機實施發射。

中新網報導，長征5號遙五運載火箭於9月下旬由遠望運輸船隊安全運抵海南文昌清瀾港，並透過公路運輸方式分段運送至中國文昌航天發射場。之後，火箭按照測試發射流程，陸續完成了總裝、測試等各項準備工作。

17日上午，活動發射平台駛出發射場垂直測試廠房，平穩行駛約2小時後，將長征5號遙五運載火箭安全轉運至發射場一號發射工位。後續，在完成火箭功能檢查和聯合測試等工作並確認最終狀態後，火箭將加注推進劑，按照程序實施發射。

依照以往慣例，長征5號運載火箭完成總裝後，從垂直轉運至發射區到迎來首個發射窗口的時間大概為一周左右，這意味着嫦娥5號最快將在下周啟程奔赴月球。

本次任務是長征5號系列運載火箭第二次應用性發射，探月工程嫦娥五號任務是中國探月工程第6次任務，計畫實現月面自動採樣返回，助力深化月球成因和演化歷史等科學研究。

文匯報報導，中國探月工程「繞、落、回」三步走計畫中，月球採樣返回是最後一步，也是難度最大的一步。專家表示，嫦娥五號包括軌道器、返回器、上升器、著陸器四部分，任務將實現中國航天史上的四個首次，即：首次在月球表面自動採樣，首次從月面起飛，首次在38萬公里外的月球軌道進行無人交會對接，首次帶月壤以接近第二宇宙速度返回地球。

另據國家航天局表示，長征5號運載火箭今年7月成功發射的中國首次火星探測任務天問一號探測器，已在軌飛行116天，飛行里程超過3億千米，距離地球約6380萬千米。探測器姿態穩定，能源平衡，部分分系統完成自檢，各系統工作正常。

天問一號計畫於2021年2月到達火星，實施火星捕獲，2021年5月擇機實施降軌，著陸巡視器與環繞器分離，軟著陸火星表面，火星車駛離著陸平台，開展巡視探測等工作。