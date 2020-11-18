蔡志忠漫畫全球賣5000萬本 中國列教材

台灣漫畫家蔡志忠45歲時的照片，一頭飄逸長髮。(本報資料照片)

蔡志忠的「漫畫中國 諸子百家思想」在全世界已經被翻譯為20幾種語言、45種版本，至今已賣了逾5千萬本。中國的人民教育出版社還把蔡的漫畫列入中小學傳統文化課程教材。

為了一圓漫畫家夢想，台灣 漫畫家蔡志忠15歲時帶著250元台幣( 約8.7美元)離鄉向漫畫家道路前進，數十年來筆耕不輟，創作了100部以上的作品。蔡志忠曾經在母校台灣彰化三春國小對學弟、學妹說「一直努力就會成功是騙人的」，做事先思考，努力有目標，做好完全的準備，夢想才會成功。

據本報系聯合報報導，蔡志忠曾獲得中華民國十大傑出青年及金漫獎終身成就獎肯定，取得這些成績之後，蔡志忠仍然沒有停下腳步，堅持研讀中國古籍和佛書。

蔡志忠說，他3歲半在爸爸送的小黑板上畫畫，獲得很大樂趣，立志當漫畫家，15歲就到台北當職業漫畫家，人生很短暫，不可能重來，應該及早找到自己，找到興趣，找到目標，不必等到念完高中、大學，現在就可以開始追求夢想。

他以自己和老虎伍茲、比爾蓋茲 的職涯發展過程為例，強調「不是不要讀書，而是讀書要用大腦思考」，凡事先思而後行，「思考為行動之先」，沒效率的努力是沒用的，思考清楚、有目標、有效率的努力，並做好完全的準備，夢想才會成功。

蔡志忠說，他沒讀完彰化中學，卻很愛讀書，已經讀了近3萬冊書，其中8000本是各國漫畫書，他讀書時，看到跟自己相法相同的部分就看很快，看到想法不同的部分可以停下來思考，讀書方法老師沒辦法教，要自己找，不能死記死背。

這樣探究學問的個性，讓蔡志忠一頭栽進物理的世界。

因為台大校長李嗣涔十個學界尚未解答的物理問題，讓蔡志忠自1998年(50歲)起閉關十年研究宇宙物理，期間他畫了16萬張圖，寫了1400萬字。「學物理只是為了挑戰自己」，跟物理談了十年戀愛，「這是我人生中最美好的一段時光」。

蔡志忠原本是物理門外漢，跟台大數學系教授蔡聰明從微積分學起。「我學數學從不背公式」，蔡志忠說，學微積分就跟禪宗的「頓悟」一樣，懂就是懂，不懂就是不懂，沒有中間地帶，靠死背公式學微積分不算真懂。

他把十年閉關心得集結出書，「出關」後的蔡志忠已過耳順之年，談話內容除了老子、莊子等哲學家，更多了高斯、萊布尼茲等數學家。