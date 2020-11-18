我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1135萬例 阿拉斯加100死

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

台灣漫畫大師蔡志忠少林寺出家 法名釋延一

中國新聞組／北京18日電
台灣漫畫家蔡志忠17日在河南嵩山少林寺出家，由方丈釋永信剃度。（中新社）
台灣漫畫家蔡志忠17日在河南嵩山少林寺出家，由方丈釋永信剃度。（中新社）

創作出膾炙人口的「莊子說」、「老子說」等作品的72歲台灣漫畫大師蔡志忠，17日在河南嵩山少林寺落髮，穿上僧衣了卻多年夙願，師從少林寺方丈釋永信，得賜法名釋延一。

綜合媒體報導，1948年2月2日出生於台灣彰化的蔡志忠是享譽國際的漫畫大師，紙本圖書以多種語言在59個國家和地區出版，其中「莊子說」、「禪說」等廣受歡迎。而他自畫像最鮮明的特徵，就是飄揚頭頂的三綹長髮。

蔡志忠出生那年，老家旁邊蓋了一座小教堂，蔡志忠一出生即受洗，成為天主教徒。蔡志忠從小熟讀「天主經」、「聖母經」及「玫瑰經」等經文，也對人生產生許多提問。

蔡志忠成名甚早，卻到40歲後才真正接觸宗教，1990年他移民加拿大，不到一年就決定回台灣，他認為自己比別人優秀，占盡各種好處，卻從未刻意為別人做點什麼，「是該為眾生做點事的時候了」。之後，他便埋頭研究佛陀思想。

蔡志忠30多年前便跟嵩山少林寺結緣，1984年他在日本東京畫六祖壇經，當時池袋戲院上演李連杰主演的「少林寺」，看完電影後他暗下決心，有機會要拍動畫少林寺。

2004年釋永信派人到台灣邀請蔡志忠赴嵩山，當時蔡閉關研究物理學，2006年到少林寺參加第一屆少林論禪，並為「蔡志忠漫畫碑」揭幕。此後，蔡志忠多次赴少林寺參加活動，有時小住幾日，和少林寺建立深厚感情，多次表達剃度願望。

2014年參加少林寺「機鋒辯禪」活動後，蔡志忠打趣說，「也許我會出家少林寺，等我老了，我就葬在少林寺。」六年前一句話，今日成真。

17日上午9時，蔡志忠剃度儀式在少林寺藏經閣舉行。蔡志忠剃度出家，受持「沙彌戒」，非「比丘戒」也非「俗家弟子戒」。

少林寺相關負責人解釋，中國佛教中「沙彌戒」是指未滿20歲出家男子。「具足戒」是比丘、比丘尼受持的戒律，受戒者須年滿20歲至未逾70歲之間。但蔡志忠年事已高不准受「具足戒」，只能受「沙彌戒」。今後，已成「沙彌」的蔡志忠將會與少林寺僧眾一樣，在寺院修行。

台灣漫畫家蔡志忠17日在少林寺出家，由方丈釋永信剃度。（新華社）
台灣漫畫家蔡志忠17日在少林寺出家，由方丈釋永信剃度。（新華社）

台灣 李連杰 中國

上一則

蔡志忠漫畫全球賣5000萬本 中國列教材

下一則

孟晚舟案恢復審理 涉交資料給FBI的關鍵證人拒出庭

延伸閱讀

台灣漫畫家蔡志忠「落髮」少林寺 法名釋延一

台灣漫畫家蔡志忠「落髮」少林寺 法名釋延一
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
「娃娃看世界」瑪法達之父、阿根廷漫畫大師季諾辭世

「娃娃看世界」瑪法達之父、阿根廷漫畫大師季諾辭世
創造「娃娃看天下」角色瑪法達 漫畫大師季諾辭世

創造「娃娃看天下」角色瑪法達 漫畫大師季諾辭世

熱門新聞

廣東搗毀一處賣淫窩點。（取材自「北美崔哥之江湖」）

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

2020-11-12 12:00
王姓女教師和武姓男教師同年入職，女方婚前已和他發生性行為。(取材自微博)

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

2020-11-15 10:00
一名女子為想換取工作機會 ，竟接受假中介開出陪睡8天的要求。此為示意圖，非新聞當事者。(取材自免費圖庫PAKUTASO)

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

2020-11-13 08:00
小娟剪掉男子的生殖器並將他殺害。（取材自上海熱線）

先剪生殖器後殺人… 江蘇51歲大媽狠心復仇 網友讚烈女

2020-11-13 10:00
周立齊因為2012年偷電動車被捕時說的這句「打工是不可能打工的」，一度被譽為不打工的「精神領袖」。（視頻截圖）

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

2020-11-14 10:00
中國外交部發言人汪文斌。取材自中國外交部官網

遲來的祝賀！中國外交部祝賀白登當選美國總統

2020-11-13 05:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月
為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪
朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元
拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂

拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂
為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年

為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年