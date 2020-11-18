台灣漫畫大師蔡志忠少林寺出家 法名釋延一

台灣漫畫家蔡志忠17日在河南嵩山少林寺出家，由方丈釋永信剃度。（中新社）

創作出膾炙人口的「莊子說」、「老子說」等作品的72歲台灣 漫畫大師蔡志忠，17日在河南嵩山少林寺落髮，穿上僧衣了卻多年夙願，師從少林寺方丈釋永信，得賜法名釋延一。

綜合媒體報導，1948年2月2日出生於台灣彰化的蔡志忠是享譽國際的漫畫大師，紙本圖書以多種語言在59個國家和地區出版，其中「莊子說」、「禪說」等廣受歡迎。而他自畫像最鮮明的特徵，就是飄揚頭頂的三綹長髮。

蔡志忠出生那年，老家旁邊蓋了一座小教堂，蔡志忠一出生即受洗，成為天主教徒。蔡志忠從小熟讀「天主經」、「聖母經」及「玫瑰經」等經文，也對人生產生許多提問。

蔡志忠成名甚早，卻到40歲後才真正接觸宗教，1990年他移民加拿大，不到一年就決定回台灣，他認為自己比別人優秀，占盡各種好處，卻從未刻意為別人做點什麼，「是該為眾生做點事的時候了」。之後，他便埋頭研究佛陀思想。

蔡志忠30多年前便跟嵩山少林寺結緣，1984年他在日本東京畫六祖壇經，當時池袋戲院上演李連杰 主演的「少林寺」，看完電影後他暗下決心，有機會要拍動畫少林寺。

2004年釋永信派人到台灣邀請蔡志忠赴嵩山，當時蔡閉關研究物理學，2006年到少林寺參加第一屆少林論禪，並為「蔡志忠漫畫碑」揭幕。此後，蔡志忠多次赴少林寺參加活動，有時小住幾日，和少林寺建立深厚感情，多次表達剃度願望。

2014年參加少林寺「機鋒辯禪」活動後，蔡志忠打趣說，「也許我會出家少林寺，等我老了，我就葬在少林寺。」六年前一句話，今日成真。

17日上午9時，蔡志忠剃度儀式在少林寺藏經閣舉行。蔡志忠剃度出家，受持「沙彌戒」，非「比丘戒」也非「俗家弟子戒」。

少林寺相關負責人解釋，中國 佛教中「沙彌戒」是指未滿20歲出家男子。「具足戒」是比丘、比丘尼受持的戒律，受戒者須年滿20歲至未逾70歲之間。但蔡志忠年事已高不准受「具足戒」，只能受「沙彌戒」。今後，已成「沙彌」的蔡志忠將會與少林寺僧眾一樣，在寺院修行。