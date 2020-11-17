失敗80多次 他寫「相親指南」暴紅 還成愛情導師

馬方在知乎上線的「相親指南」。（取材自紫牛新聞）

安徽男子馬方在經歷80多次相親失敗後，終於修成正果，他把長達6年的相親歷程，寫成了近10萬字的「相親指南」後暴紅，短短2個月，獲得近50萬的閱讀量。

紫牛新聞報導，馬方寫得一手好文章，自詡是一個文藝青年，寫的這份「相親指南」風趣幽默，涵蓋了諸如「彩虹屁必須包郵獻上」「能否脫單，吃頓飯就知道大半」等實用技巧，引來很多渴望脫單網友點讚，馬方還成了數十位朋友粉絲相親的「指導老師」，免費提供諮詢服務。

他的指南包括「隔空相親」「相親安排」「相親美學」「相親約飯」以及《相親後遺症》等章節，從朋友圈的「裝修方式」，到相親中的穿搭方法，再到相親後對對方的心理分析，提練總結出單身男女相親時會遇到的種種疑難雜症，並提出應對方法。

馬方出生於1983年，老家在安徽巢湖市居巢區農村。2002年他考入安徽省合肥市的一所大學，讀的是漢語言文學專業。他說，「我是從農村出來的，家境非常一般。我早期性格有些內向，可能有些自卑吧，這也是導致我相親屢屢失敗的原因之一。」

「相親上百次有些誇張，但我回憶了一下，超過80多次肯定是有的。」馬方坦言，這麼多次的相親足以讓人驚駭。而失敗的原因，馬方歸結為一方面是自己的家境帶來的自卑，另一方面是他對另一半要求過高。

馬方說相親這麼多次給他留下深刻印象的還有些頗為「奇葩」的女孩。「比如，有的小姑娘看著挺漂亮的，可一聊起天來，就爆粗口。或者，見面時，本該好好聊聊，可女孩根本不願意說話，我只能跟介紹人聊。」馬方說。

2014年年初，馬方進入合肥一家電力企業工作，有一個在江蘇南通上班的同學跟他說，有一個親戚可以交往一下試試。

「聊了一段時間後就見面。」馬方說，處了一段時間後兩人感覺都不錯，加上父母催得厲害，2015年他們結婚了，再後來，生子買房定居。