嬌喘唱「來睡我」 騰訊「全民K歌」涉黃遭整改

騰訊旗下的「全民K歌」App涉色情低俗內容，遭到整改。（取材自官網）

中國 「掃黃打非」辦公室部署廣東省「掃黃打非」部門，昨天通報騰訊旗下的唱歌交友App 「全民K歌」涉及傳播色情低俗歌曲、青少年模式形同虛設等突出問題，不但被沒收「違法所得」，還處以「頂格罰款」的行政處罰，責令全面整改。騰訊承諾「全民K歌」將進行30天整改，封禁違規帳號，並取消「交友陪玩」等功能。

中國網報導，全民K歌App的音頻和視頻打色情擦邊球，縱容用戶上傳翻唱的「黃歌」，以知名網路黃歌「小蠻腰」為例，其中不僅全程充斥著嬌喘、呻吟之聲，歌詞也十分露骨描繪性愛過程。在全民K歌App上，用戶上傳了不同的翻唱版本。至於該音頻內容，上傳後無需等待審核即可發布。

報導指出，目前全民K歌上「小蠻腰」已悄無蹤影，但仍能聽到「青媚狐」等黃歌。這類歌以嬌喘開頭，歌中含有「來呀」、「來睡我」等軟色情內容。

來源：哔哩哔哩-音乐 YouTube

人民網報導，「全民K歌」中「交友陪玩」項目裡，有部分K歌房主播露骨聊天互動，通過涉黃內容誘導觀眾送禮物；平台首頁短影音推薦中，則有部分「舞蹈」短片帶有明顯性暗示。此外，平台上登載有明顯涉色情低俗內容歌曲，用戶在平台內能夠搜索到相關資源，而用戶進行翻唱並在翻唱歌曲中改編更加露骨的歌詞。平台評論區中部分評論內容汙言穢語，存在性愛有償服務訊息，一些帳號甚至為色情網站引流。

報導還指，該平台上線的青少年模式未發揮應有作用，青少年模式下仍能搜索到色情低俗信息。目前青少年模式下的搜索功能已被關閉。

「掃黃打非」辦公室公告，10月29日時就曾聯合省網信辦約談騰訊，責令全面整改。

深圳市南山區文化廣電旅遊體育局對運營騰訊音樂作出了沒收違法所得，並處以頂格罰款的行政處罰。通報未披露具體金額。

對此，「全民K歌」回應指出，對要求整改高度重視，10月內已就公告中提及的問題完成整改，今後將繼續強化對包括UGC（用戶原創內容）在內的各項內容審核，對違規內容或帳號的處罰絕不手軟。

不過，紅星新聞報導，昨天登入「全民K歌」時，直播一欄仍有「交友」功能，可以與直播主視訊或音頻聊天，但會出現「不提倡未成年人進行充值打賞」、「直播內容和評論嚴禁出現違法違規，低俗色情，抽煙酗酒等內容」等提示。